Bajo control todos los incendios de Galicia salvo el de A Fonsagrada

Un coche calcinado durante el incendio en el entorno de A Abelleira, en As Neves. XOÁN CARLOS GIL

Medio Rural ha informado este viernes de la situación de los incendios en Galicia a la una y media de la tarde. Solo el incendio de la parroquia de Monteseiro, en el concello lucense de A Fonsagrada, continúa descontrolado. Se inició el martes pasadas las tres de la tarde y, según las últimas estimaciones, ha afectado a unas 120 hectáreas. Los efectivos sobre el terreno sí consiguieron controlar el foco en la parroquia de Cereixido, durante la noche de este jueves. Habría calcinado otras 20 hectáreas, lo correspondiente al mismo número de campos de fútbol de gran tamaño. En cambio, el gran fuego del del municipio ourensano de Vilardevós ha sido extinguido después del mediodía, tras calcinar 578,7 hectáreas y llevar bajo control desde este lunes.

Durante los últimos dos días se consiguió controlar la mayoría de los incendios del territorio. En el caso del que afecta al concello coruñés de As Pontes, desde las 10.20 horas de este viernes, tras quemar alrededor de 20 hectáreas. También el de Xaviña, en el municipio de Camariñas, desde las 7 de la mañana, tras calcinar 50 hectáreas. Su concello pondrá en marcha un proyecto para plantar especies autóctonas para mejorar la seguridad contra el fuego.

Asimismo, el jueves por la noche se logró acotar el área de afección del fuego en As Neves, a las 10 de la noche, para el que fue necesario activar el jueves la situación 2 de emergencia por su proximidad a las viviendas de San Pedro de Batalláns. Los vecinos de su aldea de Abelleira respiran tras el miedo a perder sus casas por el incendio: «Pensamos que el incendio sería peor que el del 2017». A las 7 de la tarde quedó en la misma situación el fuego que afecta al concello pontevedrés de Salceda de Caselas, para el que también se activó el mismo nivel de alerta por la cercanía de las llamas al núcleo de población de Pedrapinta.

Permanece controlado también un incendio que comenzó este jueves por la tarde en O Saviñao. Esta acotado desde la madrugada de este viernes, así como uno en A Mezquita, iniciado durante la noche del jueves y que calcina tres hectáreas. Además, han sido extinguidos fuegos en Coirós (3,65 hectáreas); Santiago, en la parroquia de Vidán (0,2 hectáreas); Porto do Son (0,25 hectáreas), y Forcarei (0,06 hectáreas), según recoge Europa Press.

Mejora la situación en Ponteceso

En Ponteceso, los dos focos que aún no han sido extinguidos se dan también por controlados. El de la parroquia de Brantuas ya desde la tarde del miércoles y el de Corme Aldea desde poco antes de la medianoche del mismo día. Entre los dos, habrían calcinado unas 260 hectáreas. Su concello aprobó el pasado miércoles una moción de urgencia para declarar al municipio como zona afectada por una emergencia de Protección Civil, con el acuerdo de todos los partidos políticos.

La cercanía de los árboles a las casas ha demostrado ser un peligro en los incendios de Corme y Camariñas. Desde el 2018, cuando se reguló la gestión de lo que se conoce como franjas secundarias, los concellos de la Costa da Morte han enviado miles de notificaciones a propietarios de fincas para que las mantengan limpias y para que eliminen la vegetación que hay a menos de 50 metros de viviendas. Pero hacer cumplir la legislación para la defensa contra los incendios forestales no ha sido nada fácil, debido a la dificultad para identificar al propietario de muchas fincas, que en ocasiones son «herdeiros que renunciaron ou non se coñecen», aseguró el alcalde de Zas, Manuel Muíño.

Un detenido en Ourense como sospechoso de una veintena de incendios

Este jueves quedó en libertad el presunto autor de varios incendios en Ourense, en el entorno del monte Canibelos, en la zona de A Lonia. El hombre de 28 años fue detenido tras ser cazado por efectivos aéreos cuando procedía a prender de nuevo fuego de forma intencionada. Tendrá la obligación de compadecer semanalmente ante el juzgado ourensano mientras continúa la investigación.

Además, ha sido arrestado otro varón en la provincia como principal sospechoso de provocar un incendio forestal registrado durante la anterior semana en el municipio ourensano de Celanova, según informa Europa Press. Relacionan a este individuo, que lleva meses bajo vigilancia, con la autoría de otros 20 fuegos intencionados, producidos entre 2024 y 2025.