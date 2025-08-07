Las penas por poner fuego al monte: hasta 20 años en función del tamaño, las consecuencias o el riesgo para las personas

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

Foto del pasado miércoles en el incendio de As Neves
Foto del pasado miércoles en el incendio de As Neves CELE RODRIGUEZ

«Es uno de los delitos más complicados de probar», aseguran los abogados. El joven detenido por provocar varios incendios en Ourense ha quedado en libertad.

08 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Las altas temperaturas, el viento y, sobre todo, los incendiarios, están complicando el mes de agosto en lo que se refiere a incendios forestales. Pero, ¿a qué se enfrentan los autores de estos delitos? Las

