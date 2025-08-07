Las penas por poner fuego al monte: hasta 20 años en función del tamaño, las consecuencias o el riesgo para las personas
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
«Es uno de los delitos más complicados de probar», aseguran los abogados. El joven detenido por provocar varios incendios en Ourense ha quedado en libertad.08 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Las altas temperaturas, el viento y, sobre todo, los incendiarios, están complicando el mes de agosto en lo que se refiere a incendios forestales. Pero, ¿a qué se enfrentan los autores de estos delitos? Las