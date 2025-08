Los tres últimos cursos de Medicina podrán estudiarse íntegramente en Vigo y A Coruña

Alumnos de Medicina en la facultad de la USC PACO RODRÍGUEZ

El jueves el grupo de trabajo que aborda la descentralización de la carrera de Medicina tuvo su tercera y última reunión hasta después del verano. Y esta mañana los responsables de las consellerías de Sanidade y Educación, Antonio Gómez Caamaño y Román Rodríguez, respectivamente, desgranaron los avances que se han producido en estos encuentros, que para la Xunta son suficientes para neutralizar cualquier intento de implantar una segunda titulación, como quiere la Universidade de A Coruña.

El objetivo es que en un plazo lo más ágil posible se creen unidades docentes compartidas en las universidades de Vigo y A Coruña, con profesorado de ambas y de la USC para sumar recursos humanos. Ahora mismo el convenio solo permite que los docentes de UDC y UVigo impartan un máximo del 15 % de la docencia, pero este porcentaje subirá con el horizonte de que todo el segundo ciclo, es decir, los cursos cuarto, quinto y sexto, puedan realizarse íntegramente en Vigo y A Coruña. Lo que no ha aclarado la Xunta es cuántos alumnos podrán completar sus estudios en las otras dos universidades, ya que esto dependerá de la capacidad docente y las plantillas que se conformen.

Lo que sí avanzó Román Rodríguez es que quiere un calendario ágil y transparente para que esto se materialice. Y que las aspiraciones del rector de la UDC, Ricardo Cao, no cuentan en absoluto con el apoyo de la Xunta: «sería moi raro e difícil explicar que se hai unha fórmula que permite que os profesionais sanitarios e docentes do Chuac e da propia UDC participen e se integren na docencia do grao de Medicina, non o fagan». Esta es la postura racional, añadió, y la que responde a las demandas de los profesionales de A Coruña, «ademais da maioritaria do grupo de traballo, e obviamente fóra deste marco estariamos nun rumbo sen moito sentido».

El conselleiro de Educación trató de despejar otra de las polémicas que rodean a la titulación de Medicina, la situación en la que quedarían los médicos de Vigo y A Coruña que pasen a formar parte de la plantilla de la USC en cuanto a sus tareas investigadores. En este sentido, Román aseguró que podrán seguir colaborando en sus institutos de referencia, «os profesores seguirán vinculados aos centros de investigación sanitarios dos seus hospitais nos que están traballando actualmente». Puso un ejemplo concreto, que además forma parte del grupo de trabajo, Ana Concheiro, jefa de servicio en el Chuvi que investiga en la Fundación Galicia Sur y es docente de Medicina en la USC.

En definitiva, la Xunta pide respeto a la propuesta mayoritaria, que debe ser realista y facilitar que cualquier profesional sanitario pueda impartir clases en este grado. «Temos que ter un calendario transparente e ter visión de país e sumar recursos». El responsable de Educación aludió de nuevo a los consensos, «pedimos sentidiño e reflexión e que os avances do grupo de traballo posibiliten que nos próximos anos teñamos a mellor docencia posible no ámbito da formación sanitaria e integre a todos os recursos humanos do sistema».

Por su parte, el conselleiro de Sanidade agradeció el espíritu de colaboración y la coherencia lograda en el grupo de trabajo.