El PSdeG alerta del «mito» sobre la buena gestión del PP: «É unha mentira reiterada no tempo»

XOÁN REY | EFE

La viceportavoz parlamentaria y secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, aseguró este martes que informes como el último de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) «desmontan» la gestión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y de su predecesor, Alberto Núñez Feijoo, que no es «nin prudente nin eficaz nin solidaria».

«O PP vendeu durante anos unha imaxe de boa xestión que non se corresponde coa realidade», expuso en rueda de prensa la dirigente socialista, que citó el último análisis de la Airef sobre la ejecución presupuestaria, la deuda pública y la regla de gasto de la Xunta. En su intervención, Méndez aseguró que la gestión de Feijoo y Rueda es «unha mentira reiterada no tempo» que los informes «van desmontando». «Galicia incumpre as regras fiscais, gasta máis, sen orde nin control, non mellora os servizos públicos e mantén rebaixas fiscais feitas a medida dunha minoría privilexiada», criticó la diputada, que reclamó a la Xunta «un plan para corrixilo».

Lara Méndez señaló que la Xunta «disparou o seu gasto computable até un 9%, por riba do límite permitido, que está nun 2,6%» durante el 2024. Además, lamentó que se gaste más «pero non no que importa», advirtiendo que «os centros de saúde seguen sen persoal; as listas de espera, disparadas; os servizos sociais, saturados; as valoracións de dependencia, sen resposta; e a educación necesita de reforzos urxentes para todo iso que non chega», censuró.

«A onde vai ese diñeiro? En que se inviste?», se ha preguntado para apuntar directamente a las «rebaixas fiscais para os seus amigos». «E o resto, que espere», añadió. La número dos del PSdeG subrayó que el informe de la Airef recoge que las medidas tributarias que el PP introdujo en 2023 y 2024 «repercutiron negativamente nos ingresos».

«Por un lado reduce a súa capacidade de recadar para beneficiar ás rendas máis altas, e non quere a condonación dunha débeda de máis de 4.000 millóns, pero pide máis ingresos ao Estado», continuó Méndez, quien rechazó el «mito» en la gestión del PP.