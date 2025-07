Galicia y Extremadura reivindican la Declaración de Santiago en oposición al cupo catalán

Jero Morales | EFE

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, mantuvo hoy una reunión con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la que ratificaron el rechazo de las dos comunidades a cualquier tipo de financiación autonómica privilegiada para determinados territorios, que vaya en detrimento de la igualdad entre todos los ciudadanos. Ambos mandatarios también coinciden en demandarle al Gobierno central que mejore las infraestructuras ferroviarias de ambas comunidades y garantice la conexión de alta velocidad con Portugal.

Durante este encuentro, Rueda y Guardiola firmaron una declaración institucional en la que exigen un nuevo modelo de financiación para todos, que debe abordarse de manera multilateral y tener en cuenta las demandas de todas las comunidades. En esta línea, el presidente de la Xunta mostró su oposición a cualquier acuerdo bilateral. «Sería un golpe demoledor que quebrantaría el principio de igualdad y solidaridad entre territorios», resaltó para alertar de que pondría en juego poder garantizar la prestación de servicios fundamentales .

De este modo, Rueda hizo hincapié en que Galicia y Extremadura reafirman «la plena vigencia» de la Declaración de Santiago, suscrita el 23 de noviembre de 2021 por ocho comunidades -estas dos y Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León- y en la que ya se defendía un sistema de financiación autonómica que respete los principios de igualdad que consagra la Constitución. «Es un punto de partida para poder iniciar la negociación de un nuevo modelo de financiación», indicó.

Además, Rueda y Guardiola coinciden en demandar al Gobierno central que mejore las comunicaciones ferroviarias en ambas comunidades al ser clave para el futuro de sectores como el transporte de viajeros y mercancías o para mejorar la competitividad del tejido productivo, según explicó el presidente gallego, quien defendió que el Gobierno central priorice las inversiones para la conexión transfronteriza de alta velocidad con Portugal.

La declaración institucional firmada hoy también incluye colaboración en materia de turismo para mejorar, afianzar y promover el Camino de Santiago -que pasa por Extremadura a través de la Vía de la Plata y el Camino Mozárabe- de cara al Xacobeo de 2027. Rueda recordó que la peregrinación a Compostela actúa como tractor de la economía de ambas regiones ya que atrae cada año a miles de personas, genera puestos de trabajo, actividad empresarial y pone en valor el patrimonio cultural y natural de las regiones.

Illa defiende la financiación singular

Por su parte, presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistido este viernes en Santiago ( donde se ha reunido con Besteiro) que el modelo de financiación singular que propone Cataluña «no va contra nadie» y «no va a perjudicar a nadie» y ha criticado la política del PP de «ir a la contra». Así se ha pronunciado al ser preguntado por el hecho de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, firmasen este viernes una declaración institucional en la que trasladan su rechazado «a cualquier tipo de financiación privilegiada» y advirtiesen que no van a «aceptar jamás acuerdos bilaterales que lo que hagan sea saquear la caja común». «Parece que va a haber pelea por ver quien encabeza o lidera una oposición», ha censurado Illa, que ha sostenido que a él le gustaría que los presidentes autonómicos «se peleasen por liderar alternativas» si es que no les gusta la hecha por Cataluña. Además, se ha preguntado «a dónde lleva» la «política de ir a la contra». El presidente de la Generalitat ha destacado que el modelo de financiación singular que propone su comunidad «no va contra nadie ni va a perjudicar a nadie». «Se trata justamente de presentar una alternativa para mejorar un sistema de financiación que lleva 11 años caducado», ha subrayado. Además, ha puesto en valor que sea propuesto por una región que siempre que se ha abordado el asunto de la renovación de la financiación «ha tenido siempre iniciativas y las ha presentado». Tras ello, ha reivindicado un «debate sereno y constructivo» en el que se den «razones y argumentos». «Estoy dispuesto a discutirlos, a valorarlos y que se tenga muy presente que Cataluña, como parte que es de España, tiene derecho a presentar sus propuestas y a que sean escuchadas y atendidas» sin «perjudicar a nadie», ha insistido. Illa ha pedido que «se tenga confianza y que no se tenga miedo» y ha emplazado a no prejuzgar las propuestas que hace su comunidad «simplemente por el hecho de venir de Cataluña». Además, preguntado por las palabras en las que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que Galicia perdería unos 634 millones con un posible cupo catalán y que la cifra se elevaría a 2.128 si se acogiesen a este sistema las restantes comunidades aportadoras, Illa ha considerado que «miente».

Críticas de Pontón a Rueda

La portavoz del BNG y líder de la oposición, Ana Pontón, ha vuelto a pedir al presidente Rueda que deje de anteponer los intereses de su partido en Génova a las necesidades reales de la comunidad y se ponga manos a la obra para pelear por una financiación que equilibre a Galicia con el resto de nacionalidades históricas.«Galiza non pode ser a única nacionalidade histórica que non teña a chave dos seus cartos», ha insistido la líder Bloque.Tal y como ha advertido en una comparecencia en el Parlamento gallego, es el Estado quien hace caja en Galicia, y no al revés. «Segundo a última liquidación do Ministerio de Facenda, o Estado recadou en Galiza máis de 15.000 millóns de euros, dos que devolveu arredor de 10.000. Polo tanto, hai máis de 5.000 millóns de euros entre o que o Estado recada e o que non retorna Galiza», ha insistido la portavoz del Bloque.