Ignacio Picatoste refuerza el compromiso del Tribunal Superior de Xustiza con la lucha contra la violencia de género

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste; junto al fiscal superior de Galicia, Fernando Suances; la presidenta del Tribunal Superior y el CGPJ, Isabel Perelló, y el magistrado José María Gómez y Díaz-Castroverde Marcos Míguez

«Gratitud, deber y responsabilidad. Esas son las ideas que vinieron a mi mente al plantear esta intervención y que también quiero que inspiren mi mandato». Ignacio Picatoste Sueiras (A Coruña, 1964) es desde este martes presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, del que tomó posesión en la sede del alto tribunal gallego. Visiblemente emocionado, el primer mensaje del magistrado fue para los vocales del Consejo General del Poder Judicial, quienes avalaron su proyecto: «Me eligieron para esta plaza en unos términos que exceden mis mayores esperanzas y que suponen un inmenso estímulo y responsabilidad añadida a la que por sí misma supone ser presidente».

Recordó a todos los compañeros que lo acompañaron durante sus 35 años de profesión. «Sin ellos no sería la persona que soy. Sin ellos no sería el juez que soy. Todos habéis contribuido a que pueda llegar este momento», afirmó. De forma especial destacó en este camino a los miembros de la Sala de Gobierno del alto tribunal gallego y al magistrado José María Gómez y Díaz-Castroverde, que hasta hoy era la máxima autoridad judicial en Galicia. «Todos habéis sido imprescindibles en mi carrera. Soy uno de vosotros y voy a seguir siéndolo siempre», dijo.

Siguiendo el legado de Díaz-Castroverde, la lucha contra la violencia de género y la atención a las víctimas vulnerables tienen el compromiso del nuevo presidente del TSXG, que cree en «una Justicia empática que responda a las necesidades de la ciudadanía». Durante su breve intervención, Picatoste aseguró que velará por el ejercicio de su función «sin temores ni dudas», en un momento de transformación de la Administración de Justicia: «Debemos implicarnos y ser oídos. Este cambio aspira a mejorar nuestros instrumentos de trabajo. No podemos permanecer al margen». Alentó a participar de forma activa en un proceso que afecta a la labor cotidiana de los jueces e «incide en la garantía para proteger los derechos y libertades de la ciudadanía».

Insistió en la responsabilidad de los jueces en la defensa de «un poder constitucional independiente que aporta seguridad». Una seguridad, dijo, que se presenta como «refuerzo y consolidación de la evolución y de los logros de una sociedad abierta en el marco constitucional de un Estado social y democrático de derecho».

Ignacio Picatoste, el presidente que llega al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con la mayor reorganización judicial S. Pérez

La toma de posesión de Picatoste fue también la primera visita de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que presidió el acto. La madrina de Picatoste fue la magistrada de la Audiencia Provincial de A Coruña María Teresa Cortizas González-Criado, donde hasta este martes era el presidente del tribunal.

En esa responsabilidad que inspirará su mandato está la de representar a la judicatura gallega. «Nesta Galicia, nai e señora, sempre agarimosa e forte —empezó Picatoste, recordando unos versos del poema Galicia, de Ramón Cabanillas—, onde as cousas se fan á galega, con calma, sentidiño e respecto. Sen esquecer que a nosa sociedade é o reflexo das nosas carballeiras, onde cada árbore é diferente pero nas súas raíces están unidas con firmeza e sustentan o chan onde crecen e viven. Galicia, en todas as súas cidades, as súas vilas e os seus pequenos concellos, dende Estaca de Bares ao Xurés, dende cabo Silleiro ata aos Ancares, e sempre pasando por Lalín, quilómetro cero desta terra». Precisamente, en un juzgado de Lalín comenzó Picatoste su trayectoria como juez.

A Díaz-Castroverde: «Quiero contar con tu consejo durante todo este mandato»

Hubo por parte del magistrado una mención especial a dos personas. Primero, a José María Gómez y Díaz-Castroverde: «Tu mandato no ha sido un paréntesis, tu mandato ha sido una escuela para los jueces y magistrados de Galicia. Has formado una generación que ha aprendido de ti». Muestra de la buena sintonía que hay entre los dos, Picatoste le pidió: «Quiero que sigas mandándome esos wasaps que aparecen con tanta frecuencia y que son un modelo de lucidez y sentido de humor, siempre tan acertados. Quiero contar con tu consejo durante todo este mandato».

También recordó a otros dos presidentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a Miguel Ángel Cadenas y a Jesús Souto, ambos, según afirmó, referentes para la judicatura gallega: «Pocos tienen la suerte de aprender de los mejores, y este ha sido mi caso».

La segunda mención y la más especial fue a María José, su mujer: «Nadie mejor que tú sabe lo que significa para mí ser juez y lo que significa este momento. Gracias por compartirlo y gracias porque sin tu ayuda y comprensión a lo largo de más de treinta años, esto no habría pasado de ser un sueño».

En la presidencia del acto participó el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes; los presidentes de las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social del TSXG, Dolores Rivera y Luis Fernando de Castro, respectivamente; y el secretario de Gobierno del tribunal, Juan José Martín.

A una sala llena también asistía el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.