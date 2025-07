El estatuto marco de los sanitarios encalla otra vez y se avista otra huelga

Concentración de los médicos en febrero en contra del estatuto marco MIGUEL VILLAR

El Ministerio de Sanidad y los sindicatos con representación en el ámbito de negociación preveían cerrar el texto del nuevo estatuto marco del personal sanitario a mediados de este mes, pero la falta de acuerdo no solo está retrasando este documento sino que tras el desencuentro de la última reunión las organizaciones sindicales amenazan con movilizaciones y hasta con una huelga en el mes de septiembre si no se incluyen dos de sus reivindicaciones. Estas dos líneas rojas de Satse-FSES, CC. OO., UGT, CSIF y CIG-Saúde son que se reconozca el derecho a la jubilación anticipada y parcial, y que la nueva reclasificación profesional vaya ligada a la retribución, «se non hai avances nestes dous aspectos, en setembro anunciaremos mobilizacións e non descartamos folga», explica Manuel Moreira, de CIG-Saúde.

El último texto que se remitió para abordar en la mesa de negociación ya incorpora cambios en relación al documento inicial. Por ejemplo, se ha eliminado la obligación de que los médicos residentes, al terminar su formación, estén obligados a cinco años de exclusividad si trabajan en la sanidad pública. Se mantiene este requisito, eso sí, para los jefes y cargos intermedios, como por ejemplo jefes de servicio. El colectivo médico es el más contrario a este nuevo estatuto por varios motivos, que van más allá de esta exigencia de exclusividad. Y es que se mantiene el máximo de 45 horas semanales de trabajo, cuando se está implantando la jornada de 35 horas en el resto del personal, y aunque se recoge en el texto que las guardias se reducirán a un máximo de 17 horas, no se especifica cómo se solventará el resto de la jornada.

El estatuto ha vuelto a sacar además la confrontación entre colectivos. La presidenta del sindicato de enfermería Satse, Laura Villaseñor, cuestionó que los médicos demanden un estatuto propio e incluso un capítulo específico, «porque no solo ellos hacen guardias», mientras organizaciones médicas como CESM y el Sindicato Médico Andaluz lamentan que se negocie al margen de los facultativos. Califican de «inadmisible» que una norma que marcará el futuro laboral de más de 170.000 médicos en España se tramite sin que quienes ejercen la medicina tengan voz propia en su elaboración.