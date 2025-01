El nuevo estatuto marco del personal sanitario impedirá que los jefes de servicio trabajen en la privada

Las guardias médicas oscilan entre las 17 y las 24 horas actualmente, en la foto el Chuac ANGEL MANSO

La ministra de Sanidad, Mónica García, avanzó este miércoles algunas de las novedades del nuevo estatuto marco del personal sanitario que se está negociando con los sindicatos. «Hay una serie de medidas que puedo adelantar porque están muy avanzadas y son importantes», dijo en una rueda de prensa sobre la gripe y la situación de los centros sanitarios. La primera es el fin de las guardias de 24 horas de los facultativos, una medida que García lleva anunciando casi desde su llegada al ministerio. «Las guardias de 24 horas son completamente anacrónicas y ponen en riesgo no solamente la salud de nuestros profesionales sino también de los pacientes. El paciente no quiere ser el atendido en la hora 23», explicó la ministra.

La propuesta del Gobierno central es que la suma de la jornada ordinaria y la guardia no exceda de las 17 horas. En la actualidad las guardias son de 17 horas de lunes a viernes, pero con siete horas a mayores de trabajo ordinario, es decir, con este cambio no se podrá sumar el turno ordinario a la guardia. Fines de semana y festivos sí son de 24 horas por lo que tendrán que acortarse. Mónica García recordó que no es una cuestión de recursos porque hay hospitales y servicios en donde ya no existen estas coberturas 24 horas y países como Suecia, con una ratio menor de médicos por habitante, tampoco las tienen. «Tenemos que adecuar nuestro estatuto de los trabajadores de los profesionales sanitarios a una realidad y a unas condiciones laborales que sean dignas».

La otra medida importante tiene que ver con la exclusividad del personal que trabaja en la sanidad pública y en concreto con quienes ocupan puestos directivos, cargos intermedios o jefaturas de servicio, ya que no podrán compatibilizar su trabajo con actividades en el sector privado. La iniciativa busca prevenir conflictos de interés y garantizar la dedicación plena al sector público. «Los puestos de responsabilidad tienen suficiente trabajo y deben tener una mirada con dedicación exclusiva al sistema sanitario», apostilló.

La ministra recordó que en los últimos meses se conocieron casos de jefes de servicio que combinaron su labor dentro de la sanidad pública con beneficios «obscenos», amparándose en ese prestigio que da la sanidad pública. «Queremos que esta doble dedicación se limite».

Otra reflexión que quiere hacer el ministerio con los sindicatos es que aquellos profesionales que se cojan una reducción horaria por cuidado de niños o mayores, «tengan también exclusividad, porque no te puedes coger una reducción para irte a la privada», señaló García.

La tercera medida será garantizar una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos directivos del Sistema Nacional de Salud.