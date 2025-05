Los médicos siguen contra el estatuto marco: «Todo lo que pase de 37,5 horas semanales tiene que ser jornada extraordinaria»

Protesta en contra del borrador de estatuto el pasado mes de febrero en el CHUO MIGUEL VILLAR

Tras la polémica que generó el primer borrador del estatuto marco del personal sanitario, sobre todo en el colectivo médico, el Ministerio de Sanidad se ha vuelto a sentar con los sindicatos. La exclusividad de los jefes de servicio de la sanidad pública, de los facultativos que terminan el período de residencia, o mantener una jornada de 48 horas semanales son algunos de los aspectos que más han enervado a estos profesionales. Los cambios presentados, de momento, no les convencen.

Jornada

De un máximo de 48 horas a 45. Es quizás uno de los puntos de mayor punto de fricción. El objetivo del Gobierno es reducir la jornada a 37,5 horas semanales y en Galicia, de hecho, el Sergas ha implantado la de 35. Pero en el primer borrador se recogen 48 horas para los médicos, sumando obligatoria y complementaria (guardias). Estos profesionales no están dispuestos a que en un contexto en el que se camina hacia la reducción de jornada se les impongan 48 horas. En el texto remitido la semana pasada se rebaja a 45, «totalmente insuficiente», dice Enrique Marra-López, del Sindicato Médico de Galicia (Simega). Además, las guardias se mantienen como obligatorias y se retribuyen como jornada complementaria, «y todo lo que sea por encima de las 37,5 horas tiene que ser jornada extraordinaria». Para Mercedes Tallón, de O´Mega, el otro sindicato médico de la comunidad, «es un maquillaje mínimo, hay muy pocas novedades y es totalmente decepcionante». Lo que parece haber quedado claro es que al querer eliminar las 24 horas continuas, la jornada previa que ya no tendrá que hacer el médico, no se deberá al sistema.

Exclusividad

Se mantiene para los jefes de servicio. Fue uno de los primeros cambios en levantar la polémica, la propuesta de que los jefes de servicio de la sanidad pública tengan exclusividad, así como los residentes que finalizan la especialidad durante sus cinco primeros años. El ministerio ha dado marcha atrás en la segunda, pero mantiene la primera, «que además es inamovible porque es una cuestión ideológica para ellos», apunta Tallón.

Clasificación profesional

No habrá A1+. La desaparición de diplomados y licenciados obliga a meter en el mismo grupo profesional a todas los trabajadores que acceden a la sanidad con el requisito de una titulación universitaria: A1. Los médicos creen que no es equitativo ya que su formación son seis años ademas de la especialidad, por lo que reclamaban la creación del A1+, algo a lo que se niega el ministerio ya que sería necesario reformar el estatuto básico del empleado público. Sí habrá diferencias en la clasificación del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (Meces), en donde los médicos con especialidad son el más alto (8), mientras que un enfermero especialista, por ejemplo, será 7. CIG-Saúde, presente en las negociaciones de Madrid, exige una nueva clasificación que implique una actualización de las retribuciones actuales.

Negociación

Que se lleve al Interterritorial de sanidad. Uno de los escollos que surge en la negociación es que las competencias de sanidad están transferidas. «Es como hablar con un frontón», dice Marra-López. Si los jefes de servicio tienen exclusividad esta deberá pagarse, «pero nos remiten a las comunidades porque la competencia es de la Xunta». Y las autonomías hacen lo mismo. Por eso se ha propuesto que haya también una negociación directa entre gobiernos autonómicos y central en el Consejo Interterritorial del SNS.

Sin estatuto propio

Sí un apartado específico. Los médicos solicitaban un estatuto propio pero es una demanda a la que no cede el Gobierno central. Sí a ordenar capítulos específicos dentro del texto común, atendiendo a la singularidad de la jornada de estos facultativos, con guardias obligatorias.

Plazos

Con huelga incluida el 13 de junio. En un principio el ministerio quería tener un borrador el 15 de junio para llevarlo al Consejo de Ministros y comenzar después la tramitación parlamentaria. Parece un plazo bastante ajustado teniendo en cuenta la falta de consenso. La CESM tiene prevista además una huelga de médicos el 13 de junio a nivel estatal —estaba prevista en mayo pero se aplazó —, huelga que no secundan los sindicatos médicos de Galicia.