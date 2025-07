Los alcaldes de Oporto y Braga recibirán la Medalla de Oro de Galicia

Rui Moreira, alcalde de Oporto, y Ricardo Rio, alcalde de Braga. Efe

Los alcaldes portugueses de Oporto, Rui Moreira, y de Braga, Ricardo Rio, recibirán la Medalla de Oro de Galicia en un acto el próximo día 24 de julio. Así lo ha anunciado Alfonso Rueda en su comparecencia semanal tras la reunión con su Gobierno y tan solo un día después de que la princesa Leonor recibiese el mismo reconocimiento. La concesión de este reconocimiento a los dos políticos portugueses se ha tomado con el objetivo de premiar su trabajo por representar «perfectamente ese espírito de cooperación entre Galiza e o norte de Portugal», ha afirmado el presidente de la Xunta.

Ricardo Rio, nacido en la ciudad de la que es alcalde en 1972, asumió el cargo en el 2013 y representa al Partido Social Demócrata de Portugal (PSD). Además, es vicepresidente del Directorio de la Asociación Transfronteriza de Municipios Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar todas las iniciativas que fomenten la cooperación transfronteriza entre España y Portugal.

Por su parte, Rui Moreira accedió a la alcaldía de Oporto el mismo año que su compatriota a la de Braga. De origen empresario, es un político independiente y firme defensor de la cooperación entre España y Portugal y ya desde el 2020 defendió una unión para ambos países similar al Benelux, de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. «Siempre creí, desde que Portugal y España tienen democracias, que deberíamos tener un Iberolux», afirmó en su día en una entrevista con Efe.

Rueda recibe las llaves de Oporto y reivindica una mejor conexión ferroviaria entre Galicia y Portugal B. SUÁREZ

«El Miño dejó de ser frontera», clamó Moreira. El alcalde portugués incidió en como «la unión entre nuestras ciudades es obvia y hablamos un idioma que no es el mismo, pero nos entendemos» y aseguró que le gustaría construir una «identidad ibérica». Hace menos de un mes, entregó las llaves de la ciudad de Oporto a Alfonso Rueda, en un acto en el que ambos dirigentes aprovecharon para reivindicar una mejor conexión ferroviaria entre Galicia y Portugal. «É a prioridade máis evidente e máis urxente», aseguró el presidente de la Xunta sobre la necesidad de «un tren rápido, moderno e eficiente, que acurte as distancias e multiplique as oportunidades».