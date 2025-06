Las víctimas del accidente de tren de Angrois no se manifestarán en el 12.º aniversario de la tragedia

Manifestación de la plataforma de víctimas del accidente de Angrois, en la plaza del Obradoiro de Santiago, en el 2023. XOAN A. SOLER

Han tenido que pasar 12 años y una sentencia que condena a un ex alto cargo del ADIF y al maquinista para que las víctimas del accidente del tren Alvia, ocurrido en Angrois en julio de 2013, decidiesen que no se manifestarán por las calles de Santiago el 24 de julio, ni tampoco celebrarán el ya tradicional acto de homenaje a las víctimas junto a las vías, en la curva de A Grandeira, informa Europa Press.

Tras una larga instrucción, el juicio para determinar responsabilidades penales por el siniestro comenzó en octubre del 2022. Duró 10 meses, y no fue hasta el 26 de julio del 2024 cuando hubo una sentencia: la que considera culpables de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones por imprudencia grave al exdirector de seguridad del ADIF y al maquinista de Renfe.

Recursos pendientes

Ahora, los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña no tienen plazo para resolver sobre los 108 recursos interpuestos contra la sentencia y algunas partes personadas en el caso cuentan con que el fallo no llegue hasta el 2026. La decisión de las víctimas de no manifestarse y reivindicar responsabilidades políticas y penales se deriva de la última asamblea de la plataforma, el 23 de julio del 2024, días antes de conocerse el fallo judicial.

En esa asamblea, hubo voces que apuntaron al cansancio y a la necesidad de pasar página. A la fatiga tras años de lucha, se suma el dolor que cada año han vivido los familiares de fallecidos en Angrois, en un acto que durante 11 años hicieron coincidir con la hora de la tragedia. El presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, adelanta que este aniversario solo habrá un encuentro privado de familiares el 23 de julio, con el homenaje a los que ya no están, y una convocatoria pública, el día 24, en la que se leerá un comunicado y se ofrecerán declaraciones. Será en la estación de tren compostelana.

Agotadas las vías que el derecho español ofrece, las víctimas todavía están pendientes de otro tribunal, el europeo de Derechos Humanos, que deberá pronunciarse sobre la vulneración del derecho a un proceso equitativo y verificar si el Estado español respetó y tuteló los derechos de las víctimas y sus familiares.