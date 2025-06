Rueda, en la entrega de las medallas Castelao: «A identidade de Galicia non está marcada polo conflito, senón polo acordo»

Entrega das medallas Castelao en Bonaval, Santiago Xoán A. Soler

El grupo musical Luar na Lubre, el escritor y colaborador de La Voz de Galicia, Víctor Freixanes; el empresario y presidente honorífico del Grupo Pérez Rumbao, Emilio Pérez Nieto; la doctora Rosa Rodríguez y la Asociación Galega de ELA (Agaela), han sido condecorados hoy sábado con la Medalla Castelao, que les impuso el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el tradicional acto que se celebra en la iglesia de San Domingos de Bonaval. Las medallas reconocen a personas e instituciones por sus méritos en la representación de Galicia en los planos cultural, social o económico.

Este año la Xunta también concederá la Medalla de Ouro de Galicia a la princesa de Asturias, Leonor de Borbón. La recogerá el próximo 14 de julio en Marín, al terminar su formación militar.

Bieito Romero, fundador de Luar na Lubre y colaborador también de La Voz y Radio Voz, afirmó que el galardón tiene un «valor singular» para ellos. Romero anunció que el conjunto de música celta publicará un nuevo disco en el 2026, cuando cumplirá 40 años, centrado en la palabra «lubre» -bosque sagrado donde los celtas celebraban sus rituales-, que recientemente fue incorporada al diccionario de la RAG por iniciativa. El grupo ha vendido más de 400.000 discos y dado mas de 2.000 conciertos por 40 países.

Víctor Freixanes (Pontevedra, 1951) presidió la Real Academia Galega entre los años 2017 y 2025, es escritor, editor y profesor de la Universidade de Santiago. Tras recibir el galardón invitó a todos a «construir futuro» para la lengua gallega, e instó a «todas as forzas políticas» a sumarse al gran pacto sobre la lengua que, recordó, le corresponde impulsar al Gobierno gallego.

Emilio Pérez Nieto preside la Asociación de Concesionarios de Automóbiles de Galicia (Acoag) y entre 1982 y 1984 lideró la Confederación de Empresarios de Galicia. Es un referente del sector de la automoción con 50 compañías y 60 talleres en los que trabajan más de 1.900 personas. Pérez Nieto consideró la medalla «o galardón máis preciado que un galego pode recibir». La consideró un reconocimiento del Ejecutivo gallego un reconocimiento a la «cultura do esforzo», que pretende la mejora de la calidad de vida de todo el país.

La doctora Rosa Rodríguez Álvarez fue médica durante 35 años en el centro de salud coruñés de Adormideras, tras pasar por el servicio de urgencias del Chuac. El día de su jubilación fue objeto de un gran homenaje de compañeros y pacientes. Recibió el galardón en nombre de todo el personal de atención primaria, además de sus pacientes y compañeros de Adormideras, entre ellos la enfermera Gena Díez. Recordó que Castelao también fue médico, aunque, como él mismo dijo con retranca, nunca ejerció «por amor a humanidade».

Por último, Susana Seoane, vicepresidente de la Asociación Galega de ELA, que agrupa a más de 130 pacientes de esclerosis lateral amiotrófica y a sus familias, explicó que le gustaría ponerse en pie para recibir la medalla, pero la enfermedad no se lo permite. Afirmó que Agaela nació como un sueño no reparador, sino de necesidad imperiosa de los pacientes de «dar un paso adiante e loitar pola causa e a integración» de los pacientes. Recordó la frase de Castelao de que el verdadero heroísmo es hacer realidad los anhelos, y afirmó que continuarán con esa labor hasta que la ley ELA, que está pendiente de la financiación estatal, esté plenamente vigente en Galicia.

Sus palabras emocionaron a numeroso asistentes, que respondieron con una gran ovación. Siguió el discurso de clausura de Alfonso Rueda, que reconoció la dificultad de tomar la palabra tras la intervención de Seoane.

Sobre los galardonados, el presidente de la Xunta destacó a Luar na Lubre como modernizadores del folclore gallego y difusores de la tradición celta ligada a la cultura de Galicia.

Ensalzó a Freixanes como mucho más que un escritor, por comprender la importancia de las industrias culturales y por su labor de editor. También agradeció la cooperación que mantuvo como presidente de la RAG con la Xunta, la firmeza con la que defiende sus ideales, pero también su elegancia e «lealdade institucional» con la que lo hizo.

De Emilio Pérez Nieto dijo que es un «empresario con maiúsculas», que llegó a la empresa familiar con 23 años y la convirtió en un gran grupo. Rueda citó una frase que el empresario usa con frecuencia: «Cando un traballa nótase, pero cando non traballa nótase moito máis», que consideró un ejemplo perfecto de la filosofía que le guio.

El presidente consideró a Rosa Rodríguez «un símbolo da atención primaria eficaz, próxima e humana que estamos a construir». Recordó que ella mismo pidió que el galardón se hiciese extensivo a sus compañeros de todo el sistema sanitario, un «edificio de moitos quilates» que debemos «valorar, utilizar con responsabilidade e, por suposto, reforzar».

Por último, elogió el trabajo de Agaela y consideró que la lucha de la asociación es hoy de toda la sociedad gallega. Recordó que la comunidad fue de las primeras en ofrecer ayudas específicas a los pacientes, pero insistió en que «non é dabondo: agardo que moi pronto todas as institucións de España entendan que os doentes e as súas familias non teñen tempo para palabras baleiras. Necesitan feitos e apoio».

«Puntos de unión entre galegos»

Rueda consideró las medallas Castelao un ejemplo de que «a identidade de Galicia non está marcada polo conflito, senón polo acordo», en un momento en el que vuelven a crecer las divisiones y los conflictos.

El presidente de la Xunta recordó además la celebración del Ano Castelao en este 2025, una conmemoración que «non procura reabrir feridas, senón seguir artellando puntos de unión entre galegos que pensan distinto». Rueda recordó que transcurridos 75 años de la muerte del político y escritor rianxeiro, «non se esixe nin sequera unha visión e lectura única da súa obra e pensamento». En los últimos pasajes del discurso, Rueda insistió en ese carácter integrador de la figura de Castelao con una cita literal de uno de sus escritos: «Nós non somos separatistas, nin de Hespaña (sic), nin de Europa, nin do mundo», y concluyó que los gallegos «queremos ser exemplo de concordia». Por lo que las medallas son patrimonio de todos.