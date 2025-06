El edificio de Serantes de la UDC se queda sin pretendientes y puede ofrecerse por 4,5 millones

MARCOS MÍGUEZ

Fueron dos en una. El rectorado de la Universidade da Coruña (UDC) acogió esta mañana en su sede de A Maestranza, en A Coruña, la puja de la antigua Politécnica de Serantes, en Ferrol. Un acto en el que el inmueble se quedó sin pretendientes por partida doble. El motivo es que al no tener constancia del interés de ningún licitador que enviase su propuesta de forma previa a la convocatoria de este martes 10 de junio, acto seguido, en la misma sala, se procedió a una segunda puja, por si algún interesado acudía a la cita.

Tampoco hubo éxito aquí, y eso que el edificio inaugurado en 1972 partía con un descuento del 20 % sobre su precio de salida, de 7,5 millones. Por tanto, en la segunda puja, por debajo de los seis millones, también ha quedado desierta la convocatoria.

Edificio de la escuela Politécnica de Serantes JOSE PARDO

«Queda a opción dunha terceira poxa, volvería a saír outro anuncio no DOG e na prensa, se se realiza», indicaron desde la mesa de contratación. «Hoxe fixemos dúas subastas e as dúas quedaron desertas. Agora o proceso, se se procede a unha terceira poxa, xa non depende de nós, da mesa de contratación, senón do órgano de goberno da UDC», aclararon.

Si se realiza este tercer intento, el valor del edificio podría reducirse hasta en un 40 %, al poder aplicar otro de descuento de hasta otro 20 %. Es decir, Serantes se ofertaría por unos 4,5 millones de euros.

En la convocatoria celebrada esta mañana en A Maestranza estaban María Jesús Grela Barreira, gerente de la UDC; Marta García Pérez, secretaria xeral de la institución académica; Manuel Calvo Fariña, jefe del servicio de contratación, y Pilar Olmo, jefa de servicio de la asesoría jurídica.

Con esta operación, la institución académica que preside Ricardo Cao pretende «contribuir de manera significativa a fortalecer o equilibrio orzamentario da universidade, en consonancia co plan de sustentabilidade financieira iniciado polo novo equipo de goberno en 2024», manifestó en su momento el rector. Esto es, obtener ingresos para poder paliar en parte su déficit acumulado, que ronda los 13 millones de euros.

Según apuntaron desde la Universidade da Coruña, el procedimiento se desarrolla «conforme á modalidade de poxa pública á alza, con presentación de ofertas a viva voz».

Además de las instalaciones de la propia escuela, la parcela de la antigua EUP de Serantes también incluye una amplia superficie ajardinada, así como la conocida como «casa del cura», una vivienda unifamiliar aislada construida en los años cincuenta y que la UDC incorporó a su patrimonio en el año 2002. Se la conocía así porque el último habitante de la casa antes de su venta a la universidad fue el sacerdote de la parroquia de Serantes.

La UDC decidió sacar a la venta el edificio después de que el inmueble quedase liberado de usos docentes e investigadores, como consecuencia de la unión de las dos politécnicas de Ferrol en un único centro, ubicado en Esteiro, donde se encuentran todas las escuelas y facultades del campus. El alumnado y profesorado fueron trasladados al edificio de la antigua Politécnica Superior, rebautizada tras la fusión como Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol (EPEF).