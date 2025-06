Rueda asegura que conoció la denuncia contra Villares en febrero

Xoán A. Soler

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aclarado esta mañana que conoció la denuncia por agresión sexual contra Alfonso Villares el pasado mes de febrero, cuando el propio exconselleiro le comunicó lo sucedido tras haber presentado declaración de forma voluntaria en la comisaría de Ferrol. «Dime que é por uns feitos acaecidos un par de meses antes, no mes de decembro, e eu o que lle digo é que me informe sobre calquera outra novidade ou pronunciamento por parte da Xustiza», ha explicado Rueda tras el acto de nombramiento de la nueva conselleira, Marta Villaverde, al que ha acudido el Ejecutivo en pleno, incluido el propio Villares.

El presidente gallego ha precisado que, tras esa declaración, el ya exconselleiro no volvió a tener otra novedad sobre el proceso abierto tras la denuncia de la presentadora Paloma Lago hasta el viernes de la semana pasada, cuando la Xunta recibió una comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia preguntando si el conselleiro era aforado. «En canto se produce este avance nós tomamos a decisión que vostedes xa coñecen», ha aclarado Rueda.

Preguntado sobre por qué no se decidió su dimisión en febrero cuando se supo que la denuncia era por un presunto delito de agresión sexual, el jefe del Ejecutivo gallego ha asegurado que lo más razonable, una vez que se presta declaración, es esperar a ver qué decisión toma un juzgado, dada la posibilidad de que se pueda archivar la denuncia. Una vez confirmado ese paso, según Rueda, el ya exconselleiro decide voluntariamente dar un paso al lado, perder la condición de aforado y defenderse como un ciudadano más.

1/14 Los conselleiros preparándose para la nueva foto de familia XOAN A. SOLER 2/14 Marta Villaverde saludando a su predecesor XOAN A. SOLER 3/14 Saludo entre el presidente de la Xunta y el exconselleiro de Mar XOAN A. SOLER 4/14 Medios de comunicación intentando lograr declaraciones de Alfonso Villares XOAN A. SOLER 5/14 Alfonso Rueda saluda al ya exconselleiro Alfonso Villares XOAN A. SOLER 6/14 El presidente de la Xunta y la nueva conselleira de Mar posan con sus familiares tras la toma de posesión XOAN A. SOLER 7/14 Alfonso Villares conversando con sus compañeros en el Consello de la Xunta XOAN A. SOLER 8/14 Foto de familia del nuevo Consello de la Xunta XOAN A. SOLER 9/14 El exconselleiro de Mar y altos cargos del departamento durante el acto de toma de posesión XOAN A. SOLER 10/14 Marta Villaverde durante su toma de posesión XOAN A. SOLER 11/14 Marta Villaverde y su predecesor, Alfonso Villares XOAN A. SOLER 12/14 Corrillo de los conselleiros con Alfonso Villares XOAN A. SOLER 13/14 Corrillo de los conselleiros de la Xunta con Alfonso Villares tras la toma de posesión de Marta Villaverde XOAN A. SOLER 14/14 Miguel Corgos, conselleiro de Facenda, y el exconselleiro de Mar antes de la toma de posesión XOAN A. SOLER Toma de posesión de la nueva conselleira de Mar tras la dimisión de Alfonso Villares Xoán A. Soler

Al igual que hizo ayer, el presidente gallego ha mostrado su confianza en la Justicia y ha pedido celeridad para que todo se aclare cuanto antes, con la esperanza de poder recuperar al ya exconselleiro para la vida pública. Un mensaje que también ha transmitido la nueva responsable de Mar, Marta Villaverde, que ha tomado posesión del cargo pidiendo Justicia para su predecesor, al que agradeció personalmente la confianza depositada en ella.

«Tes por diante retos importantes porque para nós, para este Goberno, o sector do mar é estratéxico», ha comentado Rueda a la nueva conselleira tras tomar posesión. El jefe del Ejecutivo gallego ha mostrado su confianza en que hará un buen trabajo por la confianza que tiene el sector depositada en ella, y por el desempeño exhibido estos dos últimos años.

Acabado el acto, Alfonso Villares, que se fundió en un abrazo con Rueda en el Pazo de Raxoi, abandonó por su propio pie la Praza del Obradoiro, sin que le esperase ningún coche oficial. Perseguido por las cámaras y flanqueado por miembros del equipo del presidente (que habían previsto que tras la comparecencia de ayer no hiciese ya declaraciones), el exconselleiro ha declinado pronunciarse por el contenido concreto de la denuncia. «Dimito como conselleiro e aquí estoy como un cidadán de a pé», ha dicho Villares, quien ha pedido compresión para no ir más allá, porque sobre la denuncia habrá cuestiones que «diga diante dun xuíz, para respectar o procedimento xudicial». El exconselleiro y exregidor de Cervo que llegó a la Xunta hace dos años para relevar a Rosa Quintana, ha insistido en que no tiene nada que «esconder» y ha proclamado que es «absolutamente inocente» y que no quiere aforamiento ninguno.