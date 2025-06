El PP reclama «el divorcio» de la AP-9 con Pedro Sánchez tras prorrogar 50 veces el debate sobre su traspaso

PP

La mayoría parlamentaria que el PSOE y Sumar detentan en la Mesa del Congreso ha decidido hoy volver a aplazar el debate sobre la transferencia a la Xunta de la titularidad de la autopista AP-9. Son ya 35 las ocasiones en las que el órgano de gobierno de la Cámara Baja ha optado en la presente legislatura por aumentar el plazo de presentación de enmiendas sobre la petición hecha por unanimidad por el Parlamento de Galicia, pese a haberse aprobado la urgencia para el debate de dicha cuestión hace diez meses. La petición de transferencia de la autopista ya había sido pospuesta en quince ocasiones en la anterior legislatura, por lo que acumula en total 50 aplazamientos, pese a contar con el apoyo en Galicia de populares, socialistas y nacionalistas.

Con motivo de haberse alcanzado el medio centenar de prórrogas, el PP gallego reunió hoy en un paso elevado sobre la autopista en Oroso a diversos cuadros de la organización para demandar un «divorcio» entre la AP-9 y el Gobierno central. «Chegou o momento de conmemorar as vodas de ouro de Pedro Sánchez co bloqueo a Galicia pedindo o divorcio e quedando coa custodia da autopista», ironizaron los populares, entre ellos los conselleiros Diego Calvo y María Martínez Allegue; la secretaria general del Partido, Paula Prado; el presidente de la formación en Pontevedra y de la Diputación provincial, Luis López; el alcalde de Oroso, Álex Doval, y el diputado ourensano Celso Delgado, quien está llevando a cabo un estrecho marcaje a los partidos de la coalición de gobierno exigiendo que se dé paso a la ponencia y al debate sobre la citada transferencia.

«50 anos de relación normalmente marcan unha vida de compromiso e constancia, só que neste caso o compromiso é co bloqueo, e a constancia, coa falta de respecto a Galicia», señaló Paula Prado. «Cando non hai dúbidas técnicas, nin falta de orzamento, nin oposición á transferencia da AP-9, o que hai é bloqueo», subraya la número dos del PPdeG, que añade que «cando se fala de desatender unha demanda unánime da sociedade galega e do Parlamento galego, o que hai é unha falta de respecto a Galicia».

El PSdeG interpreta que el rescate de la AP-9 no es viable mientras la UE investigue la prórroga de su concesión C. Punzón

Martínez Allegue también reclamó al Ministerio de Transportes que atienda las peticiones de reunión solicitadas por la Xunta para tratar las reivindicaciones de Galicia sobre la autopista y otros viales de dependencia estatal. La Conselleira de Vivenda e Infraestuturas, añadió a sus reclamaciones al Gobierno que dé contestación al estudio encargado por la Xunta que concluye que el coste del rescate y liberación de la AP-9 sería similar al del pago hasta el final de la concesión de las bonificaciones que han abaratado las tarifas de peaje en la principal arteria de comunicación de Galicia.

Por su parte el conselleiro de Presidencia y presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo, demandó de la concesionaria Audasa colaboración con los concellos que soportan el trazado de la autopista para abonar íntegramente el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y la actualización del valor de los terrenos que ocupa. Su homónimo en el PP en Pontevedra, Luis López, criticó en el mismo encuentro la falta de apuesta que estima tiene con las infraestructuras de Galicia Pedro Sánchez, citando como ejemplos el insuficiente número de conexiones ferroviarias en el eje atlántico y con la capital de España; el atasco que a su juicio acumulan la salida sur de Vigo y el AVE con Oporto; el mal estado de las carreteras nacionales, o la eliminación de paradas de autobús en las concesiones de lineas estatales.