El PSdeG interpreta que el rescate de la AP-9 no es viable mientras la UE investigue la prórroga de su concesión

Cabinas de peaje de la autopista AP-9 en Alba (Pontevedra) CAPOTILLO

El rechazo del Gobierno a rescatar la concesión de la AP-9 ha sido reinterpretado hoy por el PSdeG para asegurar que el futuro de la principal autopista gallega está en manos de la Comisión Europea, ya que será el gobierno comunitario quien decida si la prórroga que concedió el Gobierno de Aznar hasta el año 2048 fue legal o vulnera el principio de igualdad de concurrencia que garantiza el cuerpo legal de la UE. Los socialistas gallegos aseguran que en ese sentido quiso expresarse el martes la secretaria general de Transporte Terrestre cuando aludió a las dificultades legales que generó el estiramiento del contrato de concesión, al que el Ejecutivo de Felipe González ya le había concedido previamente otros diez años de plazo a mayores. «Se non se tivese adoitado esa medida, que agora Bruxelas investiga por ilegal, a autoestrada xa estaría liberada. Ao que se referiu a secretaria de Transporte é que 'agora mesmo', cando se está aínda pendente de que resolva a Comisión Europea, existen evidentes complicacións» para abordar el posible rescate de la concesión.

«A nefasta prórroga da concesión que impulsou Aznar para beneficiar ao sector privado provocou un problema que ao PP nin se lle pasou pola cabeza resolver, pero que o Partido Socialista si está enfrontando», argumentan fuentes del PSdeG, que hacen especial hincapié en la rebajas aplicadas de hasta el 75 % en el precio de los peajes para los usuarios recurrentes, «avanzando así no camiño cara a gratuidade, que é no que estamos centrados, porque é o que máis lle afecta e importa á xente, máis aló de quen teña a titularidade e a competencia», reiteran los socialistas gallegos. Manifiestan además que la resolución de Europa sobre la posible irregularidad en la ampliación de la concesión en favor de Audasa determinará un nuevo escenario para la autopista gallega «sobre a volta da infraestrutura ao sector público». Y sobre el traspaso a la Xunta del vial, los socialistas consideran que «non ten sentido antes de que a autoestrada non quede totalmente liberada de cargas, xa que suporía un lastre para Galicia», señalan refiriéndose a su coste de mantenimiento, obras pendientes y cobertura de las rebajas y bonificaciones de sus peajes.

A idéntica tesis se sumó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que quiso ensalzar «el esfuerzo» del Ejecutivo por hacer el coste de la AP-9 lo más «liviano posible, que es lo que realmente interesa a los usuarios. Ya está bien de darle vueltas a lo mismo», clamó también en referencia a la petición de transferencia de la autopista, que este martes volvió a ser prorrogada en el Congreso por vigésimo cuarta vez.

El Gobierno declara oficialmente como «no viable» el rescate de la AP-9 Carlos Punzón

El rechazo del rescate de la AP-9 por parte del Gobierno dio pie al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a poner en cuestión hoy el liderazgo en el PSdeG de José Ramón Gómez Besteiro. «Nos hablaban ustedes el fin de semana de la gratuidad de los peajes. Y, ¡pumba!, ayer anulada completamente cualquier posibilidad de gratuidad en los peajes. Enhorabuena, señor Besteiro, enhorabuena», dijo Rueda al secretario general de los socialistas en el Parlamento gallego. El documento marco del congreso celebrado durante el fin de semana por el PSdeG apostaba por priorizar el rescate al propio traspaso de la titularidad de la autopista a la Xunta.

Desde el BNG, formación que ha pactado la transferencia del vial y la adopción de nuevos descuentos a los usuarios recurrentes de la AP-9, su diputado en el Congreso, Néstor Rego, considera «pouco serio» que el Gobierno alegue «máis unha vez que non é viábel o rescate da AP-9 cando nin tan sequera conta cun estudo sobre o mesmo que o acredite». Rego asegura que los nacionalistas «seguimos a reclamar o mesmo desde o primeiro minuto. O rescate da AP-9 é unha cuestión de vontade política, igual que foi o rescate das radiais madrileñas», indicó.