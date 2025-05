El PSdeG acusa a la Xunta de mentir sobre la descentralización de Medicina en las universidades gallegas

Imagen de archivo de la facultad de Medicina de la USC, la que ofrece más plazas en España. SANDRA ALONSO

El pulso de la Universidade da Coruña por implantar una titulación de Medicina está generando también fricciones entre el PSdeG y el PPdeG. El portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, reclamó este viernes a la Xunta que no manipule la información sobre la petición de una nueva facultad de Medicina en A Coruña para el curso 2027-2028. «Que non conte unha versión que non é», exigió, afirmando que el acuerdo firmado en el 2015 contemplaba la descentralización de la titulación y la implicación de las tres universidades gallegas. «Non se trata de inventar nada novo, senón de cumprir o que xa está pactado», defendió en rueda de prensa.

«Galicia gradúa pouco máis de 400 médicos ao ano e solicita máis de 500 prazas mir. Alguén debería facer as contas», apuntó Torrado, antes de concluir que «o Goberno galego non está a liderar ningunha resposta aos problemas estruturais de Galicia», enumerando propuestas de los socialistas como la creación de un banco público de viviendas, la declaración de zona de mercado tensionado en A Coruña o el impulso a la oficialidad del gallego en Bruselas. «Estamos onde hai que estar. A Xunta, non sabemos ben onde está, ou está noutros asuntos que pouco teñen que ver coa vida da xente», reivindicó.

Los motivos que han reabierto la pugna por Medicina: la cláusula sin aclarar desde hace diez años y el peso de la USC en la docencia La Voz

Desde el Parlamento, el portavoz de los populares gallegos, Alberto Pazos, dijo recibir con «certa tristeza» la iniciativa «unilateral» de la UDC por crear una facultad de Medicina, y recordó la existencia del acuerdo del 2015 entre las tres universidades y la Xunta. «Os acordos están para respectarse. Pode ser posible modificalos, pero co mesmo consenso co que se adaptou o que está vixente ata o de agora», subrayó en rueda de prensa.

El diputado popular afirmó que su grupo está abierto a estudiar propuestas, aunque advirtió que «non é coherente nin positivo» que se anuncien «posicionamentos con carácter unilateral e sen falar co resto de actores implicados». «Avogamos polo consenso, o diálogo, o acordo e por manter o clima de paz no que levan convivindo as tres universidades dende hai moito tempo,» señaló, frente a «intereses alleos ao xeral» que puedan dificultar, argumentó Pazos, «o mantemento dun consenso que consideramos moi positivo».

La Xunta y los rectores de las tres universidades públicas celebraron una reunión de poco más de una hora este jueves en Santiago para debatir el anuncio de la UDC de iniciar los trámites para implantar la titulación de Medicina. Según el rector de esta universidad, Ricardo Cao, el acuerdo del 2015 para impulsar la descentralización de la docencia clínica se cumple, «moi timidamente». Y afirmó, en el contexto del convenio firmado este mes entre HM Hospitales y la UIE, la universidad privada de Abanca, para formar a estudiantes en el ámbito de la salud, que en A Coruña habrá una facultad de esta titulación: «A única dúbida e se vai ser pública ou privada».