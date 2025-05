La UDC mantiene el pulso para impartir Medicina y la Xunta hace frente común con las otras dos universidades

El rector de A Coruña, Ricardo Cao, a la izquierda, saluda a su homólogo en la USC, Antonio López, al llegar a la reunión Paco Rodríguez

Xunta y rectores de las tres universidades públicas celebraron una reunión exprés en Santiago este jueves, festivo local, tras el anuncio ayer de la UDC de iniciar los trámites para implantar la titulación de Medicina. Tras poco más de una hora de encuentro el rector de esta universidad, Ricardo Cao, tuvo que ausentarse por motivos de agenda pero dejó claro que las aguas siguen revueltas. La UDC mantiene su apuesta por el grado de Medicina ya que, insiste Cao, el acuerdo del 2015 para impulsar la descentralización de la docencia clínica se cumple, «moi timidamente». Además, y de ahí el momento de presentar la propuesta, A Coruña va a tener una facultad de Medicina, «e a única dúbida e se vai ser pública ou privada».

Se refiere Cao al convenio firmado hace tan solo unos días entre HM Hospitales y la UIE, la universidad privada de Abanca, para formar a estudiantes en el ámbito de la salud. Esta entidad ya presentó en firme su propuesta para implantar Enfermería y su intención es crear otras titulaciones como Biomedicina, Fisioterapia Médica o Podoloxía. El rector insistió en dialogar y escuchar pero, recalcó, «mantemos a nosa proposta», una propuesta que no es suya ni de su equipo de gobierno, «senón da comunidade universitaria».

Veinte minutos después comparecieron los conselleiros de Educación y Sanidade, Román Rodríguez y Antonio Gómez Caamaño respectivamente, así como el rector de la USC, Antonio López, y el de Vigo, Manuel Reigosa. El titular de Educación justificó esta convocatoria urgente por el anuncio «unilateral e inédito» de la Universidade de A Coruña. «Se algo caracterizou o Sistema Universitario Galego (SUG) nestes anos é a capacidade de cooperación», explicó. Ante la reafirmación de la propuesta de implantar Medicina, la Xunta emplaza a todos los actores a un nuevo encuentro en el mes de junio con dos premisas: la primera es que cualquier nueva titulación del SUG debe pactarse, tal y como se hizo en el año 2018; y la segunda es mantener el acuerdo del año 2015 en el que se establece que solo habrá una facultad de Medicina en Galicia, la de la USC, sumando las capacidades formativas y sanitarias del resto de hospitales con una descentralización clínica. En ese sentido se plantearán «melloras e axustes», pero sin dar pie a otro título.

¿Dónde están las fricciones?

De momento el acuerdo parece que está lejos. El motivo es la interpretación del convenio del 2015 para descentralizar la docencia clínica de Medicina, que tiene diferentes lecturas por parte de la UDC y la USC. El rector de esta última, Antonio López, se remitió a la primera cláusula del documento, en la que se dice que la responsabilidad académica «corresponde aos órganos de goberno e os departamentos da Facultade de Medicina». En cuanto a la colaboración en la docencia clínica, «é un medio complementario que non afecta á política de prazas que a USC desexe aplicar no exercicio da súa autonomía».

El rector de la UDC entiende que un acuerdo para descentralizar debe producirse en el SUG, es decir, con plazas de profesorado de la UDC y la UVigo, «é fundamental que participen as tres universidades na docencia clínica, e iso cumpriuse moi timidamente». Es más, se mostró totalmente en contra de las dos que acaba de crear la Universidade de Santiago en el hospital de A Coruña. Cao defiende esta posición teniendo en cuenta que el Chuac es el hospital universitario de la UDC. Más aún, «o importante realmente é que as persoas teñan encargo docente». Puso el ejemplo de dos jefes de servicio —los de neurología y microbiología— que son profesores vinculados de la Universidade de A Coruña con acreditación para dar Medicina, «e están sen docencia podendo dala».

Sobre esto, el conselleiro de Educación no quiso entrar a valorar cuál es la interpretación correcta y, en todo caso, «a diferente interpretación dun punto concreto non pode maximizarse deste xeito». Tampoco quiso Román Rodríguez entrar a valorar la posibilidad de que se implante una facultad privada en A Coruña, «falar de respostas hipotéticas a preguntas hipotéticas é pura melancolía», zanjó. Que haya una o dos facultades públicas de Medicina en Galicia no es óbice para que llegue una privada, añadió Antonio López, y puso el ejemplo de Enfermería, anunciada por la universidad privada de Abanca cuando hay ocho titulaciones en la comunidad.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, insistió en que el objetivo de la Xunta es que la formación de los estudiantes sea la mejor posible en cuanto a infraestructura y recursos sanitarios, y en la necesidad de dialogar en un marco «que é mellorable».

Por su parte, el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, defendió el consenso logrado hasta el momento y el acuerdo del 2015, «segue vixente aínda que pode ser mellorable».

Profesorado

Según los datos que se facilitaron al término de la reunión, hay seis o siete profesores vinculados de la UDC acreditados para dar docencia en Medicina y ninguno en la Universidade de Vigo. Diferente son los profesores asociados a ciencias de la salud (PACs), que no necesitan la acreditación de la Aneca, y se limitan a impartir docencia práctica, que en este caso casi alcanzan la treintena en el Chuac.