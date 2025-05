Rueda responderá en el Parlamento gallego sobre su papel en el apagón y sobre la situación de la atención a la salud mental en Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante una intervención en el Parlamento. Xoán A. Soler

La situación de la sanidad en Galicia ocupará gran parte del debate del próximo pleno del Parlamento gallego, que se celebrará la semana que viene -20 y 21 de mayo-, y en el que la portavoz del BNG preguntará al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por la atención a la salud mental, una vez conocido el último informe del Consello de Contas, que ponía sobre la mesa importantes deficiencias en el servicio público. También comparecerá el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para hablar sobre prevención y vacunas, tal y como ha informado esta mañana el portavoz del grupo popular, Alberto Pazos, una vez finalizada la junta de portavoces. Reunión a la que ha asistido la diputada del BNG, Olaia Rodil, quien ha arremetido con dureza contra la Xunta. «A atención á saúde mental no país é un exemplo máis do estilo Rueda: fume, propaganda e mentiras para non responder aos problemas que ten a sociedade galega. Con nove mil galegos e galegas agardando por unha primeira consulta psiquiátrica, o Goberno do PP nin sequera incorporou o persoal que se anunciou», advirtió la representante nacionalista.

En cuanto a las iniciativas, el BNG defenderá una proposición no de ley para avanzar en políticas a favor de la lengua gallega, tras la celebración el sábado del Día das Letras, y reclamará la derogación del decreto del plurilingüismo para poner en marcha un nuevo decreto el próximo curso «a favor do galego na escola». El BNG instará además a la Xunta, en otra proposición, a impulsar que la compra pública alimentaria que realiza cada año -entre 140 y 200 millones de euros- siga criterios de proximidad y sostenibilidad.

Las iniciativas del PPdeG se centrarán en reclamaciones al Gobierno central por el transporte por carretera, volviendo a exigir la transferencia de la AP-9; y el ferroviario, con la petición de que se recuperen las frecuencias de viaje de antes de la pandemia y una solución para las continuas incidencias. Además, tanto el BNG como el PPdeG preguntarán a la Xunta por la situación de los cooperativistas del barrio de Xuxán, en A Coruña, ante un aumento de las cantidades que tienen que aportar en esta zona de viviendas sociales.

Por su parte, los socialistas preguntarán sobre el papel de Rueda en la gestión de emergencias durante el apagón total que sufrió la comunidad y el resto de España el lunes 28 de abril. Besteiro no hace la pregunta en esta ocasión porque le corresponde al cupo del cuarto grupo de la Cámara, lo que suscitó las críticas del PSdeG. Según ha avanzado la viceportavoz del grupo socialista, Elena Espinosa, los socialistas también interpelarán a la Xunta «por que non se abriu ni unha soa residencia de maiores totalmente pública dende que o PP goberna en Galicia» y, sobre la guerra arancelaria, instará al Gobierno autonómico a hacer «algo concreto» para ayudar a los sectores afectados.