Pontón y Besteiro presionan a Rueda por la dependencia y el apagón

Xoán A. Soler

Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro cambiaron de papel en sus preguntas a Alfonso Rueda. La portavoz del BNG llevaba una semana exigiendo explicaciones al presidente por sus decisiones sobre el apagón, pero hoy ni mencionó el tema y se centró en las esperas de la dependencia. El portavoz del PSOE pasó el mismo tiempo elogiando la colaboración del Gobierno y la Xunta durante el corte nacional de electricidad, pero hoy, aunque su pregunta era sobre empleo, trazó su principal línea de ataque sobre la presunta «ausencia» de Rueda durante la crisis. El presidente se defendió al ataque. El debate generó varias controversias que se arrastraron al resto del pleno.

Pontón tiró de datos. Recordó que Rueda anunció en diciembre un plan para reducir a 6 meses las listas de espera de dependencia, pero ahora mismo, «segundo datos oficiais, os seus, aumentaron os tempos». La lista ha subido a 393 días, «máis do dobre do que marca a lei», y añadió que también hay más personas en espera.

Reprochó al Gobierno gallego que desde el 2017 murieron «7.095 persoas» esperando por la dependencia, y les acusó de «drenar millóns de euros» hacia las empresas privadas del servicio de ayuda a domicilio, cuyas trabajadoras están «en precario» y tienen sueldos «por debaixo do SMI [salario mínimo interprofesional]».

Xoán A. Soler

La portavoz del BNG hizo dos propuestas para abordar la situación: subir de 12 a 20 euros la financiación del servicio de atención a domicilio y duplicar los equipos de valoración.

Rueda le reprochó ser «tan brava aquí e tan mansiña en Madrid». Recordó que el Gobierno tiene una deuda de 2.500 millones con Galicia porque no paga el 50 % de la financiación de la dependencia. Le reprochó que el BNG es nacionalista en Madrid para «reivindicar cousas para os independentistas [catalanes]», pero no «para os dependentes galegos». «Vaia a Madrid a dar o recado a ver se lle fan caso», añadió antes de recordar que el PSOE incumplió el primer pacto de investidura con el BNG, que incluía esa deuda, y aseguró que en el segundo no lo incluyeron. Esa afirmación trajo polémica. Los nacionalistas le acusaron de «mentir», ya que el punto 13 de su pacto con el PSOE dice «o Goberno adquire o compromiso de achegar o 50 % que corresponde á AXE [Administración Xeral do Estado] para o financiamento das actuacións da lei de dependencia». Aunque sí está, el artículo no se ha cumplido.

El PSdeG

Besteiro tuvo que empezar su discurso por segunda vez, después de ser interrumpido por las carcajadas del PP cuando llamó a Rueda «presidente ausente». Usó un dato para criticar que la situación del empleo en Galicia y que la evolución no es tan buena como debería: las horas trabajadas bajaron un 6,1 % desde el 2008 mientras que en España han crecido un 3,1 %. Rueda sacó un arsenal de cifras para sostener lo contrario. Afirmó que los sueldos en Galicia crecen siete puntos más que la media, que nunca hubo un abril con menos mujeres y jóvenes en el paro, que ha caído en las cuatro provincias y en las siete ciudades. Añadió que desde el 2009, cuando el PPdeG volvió a la Xunta, 95.117 personas encontraron empleo y 60.000 más de alta desde el bipartito se dieron de alta en la seguridad social.

Xoán A. Soler

El as en la manga de Besteiro era una foto del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, solo en la sede del 112 durante la madrugada del apagón, cuando el Estado estaba al frente de la emergencia. De ahí insistió en sus acusaciones de «presidente ausente».

Rueda no entró al trapo. «Céntrame balóns tan claros que renuncio a rematalos». El presidente insistió en la buena colaboración que hubo con la Delegación del Gobierno, que el propio Besteiro destacó toda la semana hasta hoy, cuando le acusó de haber «desaparecido». Reiteró a los grupos de la oposición que está abierto a un pacto en materia de energía y empleo, y admitió a los socialistas su preocupación porque hagan «seguidismo» a sus compañeros de oposición e intenten «que non veñan empresas a Galicia». Además, les advirtió «eles o fan mellor porque levan toda a vida».

También trajo polémica. Besteiro, como Rueda y Pontón, salió del hemiciclo tras las preguntas. El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, apuntó al escaño vacío del socialista y lo rebautizó como «o sillón de Jéssica», en referencia a la mujer relacionada con el exministro socialista José Luis Ábalos, a la que este habría situado en una empresa pública y que reconoció que no acudía a su puesto de trabajo.