Los deberes del Sergas para este año: ningún paciente esperando más de 12 meses para operarse

Una operación con robot en el hospital de Ourense.

Todos los años el conselleiro de Sanidade firma con los gerentes de las áreas sanitarias —siete—, los acuerdos de gestión. Son los deberes a cumplir que se materializan en una serie de indicadores concretos que miden si se alcanzan o no los objetivos. Este año son 71 y se agrupan en torno a cinco retos principales: resultados en salud, atención a la salud mental, prevención y promoción de la salud, refuerzo de la atención primaria e innovación y tecnología. El responsable de la sanidad gallega, Antonio Gómez Caamaño, firmó este lunes estos acuerdos con cada uno de los gerentes y puso el acento en la atención primaria: «Este ano temos que facer un esforzo e traballar todos para a atención primaria», dijo, así como en las listas de espera, «porque creo que neste momento é a principal preocupación da poboación». Sin olvidar la salud mental.

Los objetivos son similares en todas las áreas sanitarias, pero las cifras a alcanzar tienen pequeñas diferencias porque parten de la situación particular de cada gerencia. En cuanto a las listas de espera, hay deberes tanto en los centros de salud como en los hospitales. En el primero de los casos todos los gerentes tienen el mismo reto: mejorar la accesibilidad en las consultas de medicina de familia, pediatría y enfermería. Más del 90 % de esas citas a demanda deben darse en menos de cuatro días, o conseguir un aumento del 2 % en relación al 2024.

Galicia tiene una demora para cirugías y consultas menor que la media de España, «con independencia de que o noso deber sexa traballar para continuar mellorándoas», recoge el documento. La hoja de ruta de este año es, básicamente, reducir las cifras del 2024 y trabajar por prioridades. La comunidad no consiguió volver a la espera prepandemia y será complicado hacerlo porque la población envejece y cada vez se hacen cirugías más complejas, pero se trata de no estancarse ni empeorarlas. Uno de los objetivos es que no haya ningún paciente que esté más de un año pendiente de una operación. ¿Los hay? Sí, pocos, pero sí. En junio del 2024 eran 153 y en diciembre 14, estos últimos en Ourense.

Los responsables del Sergas y los siete gerentes en la firma de los acuerdos de gestión. PACO RODRÍGUEZ

También deben reducirse los usuarios que llevan más de seis meses aguardando una intervención quirúrgica, pero en este caso en función de la gerencia cambian los indicadores. Vigo, por ejemplo, se propone como objetivo reducirlos a cero; es decir, que ningún paciente esté más de seis meses. En Santiago el reto es menos ambicioso, menos de un 7 % del total de pacientes, el mismo porcentaje que en Ourense. En A Coruña son menos de un 3 %.

La espera media para una intervención quirúrgica es diferente en función del hospital por la demanda y la complejidad de las operaciones. Por eso cada gerencia tiene unos indicadores distintos. El objetivo es conseguir en diciembre del 2025 una demora media inferior que va de los 48 días de Lugo a los 73 de A Coruña. En el caso de las cirugías de prioridad 1, todas las gerencias deben mantenerse por debajo de los 30 días de promedio pero en prioridad 2 y 3 vuelve a haber mucha variabilidad en función del área sanitaria.

Todos estos pacientes —había más de 45.000 a finales del 2024— forman parte de la denominada lista estructural. Pero hay usuarios que también están pendientes de una cirugía y no forman parte de estos registros, muchos por haber rechazado una derivación a un centro concertado. El Sergas se ha propuesto en el 2025 acabar con quienes aguardan más de un año también dentro de la lista no estructural por negarse a ir a la privada. Y a tenor de los indicadores esta cifra es muy diferente por áreas. En Pontevedra y O Salnés los responsables de la gerencia quieren que baje a menos de un 2 % —hay por lo tanto pocos— y en Lugo, por el contrario, el reto es bajarlo a menos de un 30 %. Entre estos dos porcentajes se sitúan el resto de áreas, lo que evidencia que la demora por este motivo es muy heterogénea en función del área sanitaria.

Vías rápidas de menos de 7 días en salud mental para conductas suicidas

En el 2025 se pondrá en marcha un nuevo plan de salud mental. Es una de las cinco líneas prioritarias de este año tal y como explicaron los responsables del Sergas, y una de las novedades ya anunciadas es extender el apoyo psicológico a la atención primaria y reforzar la red infantojuvenil. Entre los objetivos para este año figura implantar una vía rápida —similar a las del cáncer— para pacientes con conducta suicida, tanto en adultos como en población infantojuvenil con una atención de menos de siete días. También usar la videoconsulta para patologías o programas de salud mental definidos en las áreas sanitarias.

Si un colectivo debe tener una accesibilidad rápida al sistema ese es el de salud mental. Los acuerdos de gestión buscan un mejor acceso y una mayor satisfacción de enfermos y familiares. También mejorar la continuidad asistencial, garantizando que tras recibir el alta hospitalaria son atendidos en menos de quince días en una unidad de salud mental. En el caso de no haberse cumplido al 100 % este indicador en el 2024, debe mejorarse en un 15 %. Evitar los reingresos es otra de las tareas que se proponen los hospitales gallegos. Por eso se cuantificará el porcentaje de pacientes con trastornos mentales dados de alta en las unidades de hospitalización con reingreso en un plazo inferior a doce meses por el mismo diagnóstico, con el fin de reducir esta tasa un 10 %.

Las gerencias deben elaborar un informe anual de satisfacción de los usuarios de servicio de psiquiatría en el que se recojan propuestas de mejora. Debe implementarse esta encuesta en caso de no existir, así como tratar de que se reduzcan en un 5 % las quejas presentadas por la asistencia en este ámbito.

Otros retos: medir y pesar al 60 % de los usuarios que vayan al médico de familia

Los acuerdos de gestión buscan resultados en salud para conocer el impacto real de las intervenciones sanitarias en la calidad de vida. Es una de las prioridades de Caamaño desde que llegó a la consellería, «a gran esperanza que teño», dijo, para acabar su intervención en el acto de firma mostrando su orgullo por el trabajo de las siete áreas sanitarias, sin olvidarse del esfuerzo realizado el lunes pasado para garantizar la asistencia tras el apagón eléctrico. Para medir estos resultados en salud entre los 71 indicadores se incluyen parámetros relacionados con la eficiencia, la estabilidad laboral de los sanitarios o la promoción la salud.

PLAN OBESIDADE ZERO

Mayores de 15 años. Para conocer la prevalencia de sobrepeso y obesidad se propone medir y pesar al 60 % de los pacientes mayores de 15 años que acudan a la consulta del médico de familia en el 2025.

CRIBADOS

Agilizar colonoscopias. Galicia presume de sus tasas de vacunación y del funcionamiento de sus cribados. Así, establece como objetivo a cumplir elevar las tasas de vacunación de gripe y covid y agilizar las colonoscopias en pacientes que hayan tenido un resultado positivo de sangre en heces en el cribado de colon, y las colposcopias en el cribado de cuello de útero. En el primero de los casos se fijan 60 días de tope, «porque o atraso crea un estado de ansiedade nun tempo innecesariamente prolongado».

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Más HADO. La hospitalización a domicilio (HADO) es un indicador a medir en estos objetivos, ya que esta modalidad aporta confortabilidad al paciente y a sus familiares y más seguridad asistencial. También se fijan criterios para hacer una prescripción de medicamentos mas racional, con un porcentaje de genéricos mínimo y de biosimilares.

LA POSTURA DE LA OPOSICIÓN

Acuerdos incumplidos. La portavoz del BNG, Ana Pontón, insistió en que la prioridad es recuperar la atención primaria, algo para lo que se necesita voluntad política. José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, aseguró que el problema de estos acuerdos es que no se cumplen.