El nuevo plan de salud mental prometido por Rueda enfrenta en el Parlamento al PP y al BNG

Los psicólogos llevan dos decenios denunciando (como en esta manifestación del 2005) la falta de profesionales dedicados a atención clínica en el Sergas PACO RODRÍGUEZ

El plan para dotar los centros de salud con psicólogos clínicos, una de las medidas anunciadas por el presidente Alfonso Rueda en el debate de investidura, ha provocado el primer enfrentamiento en la Cámara gallega entre populares y nacionalistas. Montse Prado, diputada del BNG, ha presentado una proposición no de ley en la que insta a la Xunta a concretar la promesa ante las necesidades de la población. «A saúde mental é unha das grandes esquecidas dos 15 anos de goberno do PP», criticó la diputada del Bloque, quien recordó las promesas del máximo mandatario gallego y advirtió de que las promesas no solucionan los problemas.

Según Prado, Galicia se encuentra muy lejos de alcanzar los objetivos mínimos requeridos de protección que se hagan, por muchos anuncios que se hagan, porque, dijo, «os anuncios non solucionan os problemas».

La fuerza que lidera la oposición en el Parlamento gallego recordó que la salud mental se ha convertido en la gran pandemia poscovid por su impacto en la salud de las personas. Prado señaló que las prueba de que las medidas no están atajando el problema son la tasa de profesionales especialistas «moi por debaixo da media do Estado e da Unión Europea». En su intervención en la comisión de Sanidade, la diputada recordó que los tiempos de espera como inaceptables y señaló que son 10.431 las personas las que están esperando por una primera consulta en psiquiatría, según los últimos datos facilitados por el Sergas.

Dolores Hermelo, diputada popular, replicó pidiendo primero la elaboración de un nuevo plan de salud mental una vez que concluya el que se elaboró tras la pandemia, y que continúa vigente. «Hai que avaliar o programa en vigor para concretar as necesidades reais para o desenvolvemento dunha estratexia máis ambiciosa e que dea resposta as demandas dos galegos», criticó la representante del PPdeG. Hermelo lamentó la incongruencia de los nacionalistas al pedir rigor en la Cámara gallega mientras frivolizan con los tiempos de actuación y sin hacer un análisis serio de la realidad actual. En su intervención en el Parlamento, la diputada recordó que Galicia fue la primera comunidad autónoma en elaborar un plan de salud mental poscovid, dotado con 83 millones de euros y gracias al cual se crearon 241 plazas profesionales. «Somos conscientes de que estas novas prazas seguen sendo escasas, polo que na última convocatoria de postos de difícil cobertura se convocaron outras 175, das cales 37 son para psicólogos clínicos», explicó Hermelo.