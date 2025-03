El conselleiro de Sanidade defiende la actividad quirúrgica de récord del 2024 pero evita dar datos de la espera no estructural

Operación de traumatología en el CHUO, el pasado mes de enero SERGAS

El conselleiro de Sanidade compareció este martes en el pleno del Parlamento de Galicia para responder a las preguntas de los grupos y la primera de ellas, formulada por la diputada del BNG Iria Carreira Pazos, pretendía aportar luz sobre la lista de espera no estructural del Sergas, aquella a la que van los pacientes que no pueden operarse por motivos no atribuibles a la organización de los recursos, como una cuestión de salud, un retraso solicitado por el enfermo o el rechazo a intervenirse en la concertada. Antonio Gómez Caamaño defendió la transparencia de su departamento pero no aportó datos sobre cuántas personas están en esta lista ni sobre su demora media, asegurando que es la lista estructural la que permite analizar la gestión de los recursos.

El titular de Sanidade recordó que en el 2024 aumentó la actividad y se redujeron las esperas en relación al año anterior, superando por primera vez el umbral de las 200.000 operaciones en un año. Las cifras no son tan buenas como antes de la pandemia, explicó, porque la situación actual es totalmente diferente con pacientes más envejecidos e intervenciones más complejas que por lo tanto requieren más tiempo. Puso varios ejemplos: las cirugías a mayores de 90 años aumentaron casi un 13 % y se hicieron 1.925 operaciones robotizadas a mayores de 65. «Xestión clínica, prioridade e complexidade», señaló el conselleiro como objetivos de la consellería en relación a las listas de espera, «temos a obriga de establecer prioridades e axilizar as patoloxías máis tempodependentes, e preocúpanos que o tempo de espera non impacte na saúde do paciente».

Carreira Pazos solicitó en sus dos intervenciones las cifras de la espera no estructural y el derecho de estos pacientes a conocer cuál es su situación. Lamentó que haya muchos pacientes aguardando desde hace más de un año por una primera consulta o una prueba diagnóstica, «e estar máis dun ano nunha lista non é calidade asistencial, é desleixo puro», insistió. La diputada del BNG defendió que se opere en función de la prioridad pero, preguntó, «unha persoa con pedras na vesícula e dor non ten dereito a ser operado?».

El conselleiro insistió en que las cifras de la lista de espera mejoraron en relación al año anterior y en un contexto difícil de déficit de profesionales y envejecimiento de la población, acusando a los nacionalistas de mostrar interés por la sanidad pública solo para usarla como arma política.