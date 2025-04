BNG y PSdeG alertan del «colapso» sanitario en Galicia y acusan al conselleiro de ser «un perigo para a saúde»

XOAN A. SOLER

La manifestación convocada este domingo por SOS Sanidade Pública en Santiago marcará el pleno de la próxima semana en el Parlamento gallego, donde el presidente Alfonso Rueda responderá a preguntas de la oposición sobre el estado del sistema sanitario en Galicia. «Está nun momento límite. O que sostén a calidade que dá hoxe a sanidade é única e exclusivamente polo compromiso dos profesionais do persoal sanitario», expuso este mediodía la viceportavoz socialista, Elena Espinosa, que con cifras hizo una radiografía de esa situación, al igual que su homóloga del BNG, Olalla Rodil.

Apuntaron a las más de mil plazas de médicos sin cubrir, los 11.000 menores sin pediatra, los casi 50.000 pacientes que esperan por una cirugía o las 220.000 personas «agardando pola primeira consulta no hospital». Frente a ello, expuso Espinosa, un conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que «se burla das dificultades da xente maior para pedir cita, minimiza as listas de espera e non recoñece o colapso». Supone un «perigo para a saúde de todos os galegos e galegas», censuró la diputada socialista.

Rodil se preguntó si la propuesta del Partido Popular pasa desde la Xunta por seguir alargando el problema y «vulnerar os dereitos e calidade asistencial do sistema» en vez de «dimensionar os cadros de persoal» para atender a los gallegos «como se merecen». En concreto, la cuestión que formulará a Rueda la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, será por qué siguen aumentando las listas de espera bajo su gobierno.

En respuesta a ello, el portavoz popular, Alberto Pazos, recordó que quienes convocan la manifestación del domingo elevaron al sexto puesto la calidad de la atención sanitaria en Galicia, y que el Ejecutivo autonómico trabaja «permanentemente» para seguir mejorándola. «Ata ofrecer a sanidade perfecta, que é o que nos gustaría ofrecer aos galegos», indicó.

Además de las preguntas al presidente, ambos grupos presentarán iniciativas para dotar de mayor transparencia a las listas de espera, un calendario y presupuesto para reducirlas, y dos referentes a la situación del hospital Materno Infantil de Ourense, donde la semana pasada se desprendió parte del techo de su tercera planta. El PP también llevará este tema al pleno para que la Xunta responda sobre cómo corregir el estado actual del centro.

Los populares incluirán una proposición no de ley para demandar al Gobierno central a presentar el plan director del corredor atlántico, con fechas definidas y presupuestos para la ejecución de las obras, así como otra referida al reparto del Ejecutivo de menores migrantes no acompañados, que consideran viciado por un «novo trato de favor ao independentismo catalán».

El BNG volverá a insistir con Altri, reclamando el memorando de entendimiento firmado hace tres años entre la multinacional portuguesa y la Sociedade Impulsa, dependiente de la Xunta, y preguntará sobre la afectación del proyecto en Palas de Rei al Camino de Santiago. El PSdeG, en el contexto de la mina de litio que la Comisión Europea considera estratégica en Doade, pedirá un censo sobre minería para que el Gobierno gallego ofrezca su planificación en la materia. También temas sobre financiación local o la eliminación de los peajes en las autopistas autonómicas.

Serán temas a tratar en una sesión donde también comparecerá, a petición propia, el conselleiro de Emprego, José González, para desglosar el plan estratéxico comercio 2025-2030, dotado con más de 320 millones de euros para «modernizar e visibilizar o pequeno comercio galego» y que fue aprobado en el Consello de la Xunta de este lunes.