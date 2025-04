José Tomé sale reelegido líder del PSOE de Lugo con el 58 % de los votos

José Tomé ganó las primarias del PSOE de Lugo con el 58 % de los votos LAURA LEIRAS

José Tomé (Guitiriz, 1958) volverá a ser secretario provincial del PSdeG-PSOE en Lugo. Así lo ratificaron este domingo el 58 % de los 1.386 votantes (el censo de militantes era de 1.862) que acudieron a las primarias. El presidente de la Diputación de Lugo, que obtuvo 801 votos, se enfrentaba a un miembro de su equipo de gobierno, el diputado y portavoz de Paradela, Iván Castro (Paradela, 1992), que obtuvo 585 votos, el 42 %.

De esta manera se cumplieron los vaticinios con los que arrancó la campaña, con unos resultados más ajustados de lo que podría pensarse al presentarse el actual mandatario provincial del partido y de la Diputación frente a un grupo de alcaldes y portavoces municipales que recogían el descontento sobre cómo se estaba gestionado el partido en la provincia. Al final se impuso el apoyo a la experiencia de gestión que aportaba Tomé y, en parte, el apoyo implícito del aparato que manda en el partido, tanto en Santiago como en Ferraz.

Tomé venció en los concellos con más militantes, como Monforte, su ciudad, y Lugo (138 contra 94 de Castro), mientras que el candidato de Paradela consiguió vencer en plazas relevantes de A Mariña, como Burela, Foz (ambos con diputados provinciales) o Viveiro, donde hay descontento por cómo se perdió la Alcaldía. Además, Castro venció en los concellos donde gobiernan otros tres diputados: Paradela, Castroverde y Guitiriz.

Tomé, ganador de las primarias del PSOE de Lugo, dialoga con el candidato Iván Castro antes de dar a conocer los resultados en la sede socialista LAURA LEIRAS

Valoraciones

Tomé, al conocerse los resultados, respondió a la pregunta de si el 58 % de apoyo le parecía poco: «Hoxe non hai porcentaxes, tratábase de que os militantes falasen e o que gaña ten que gobernar o conxunto do partido». Preguntado sobre si tiene pensado incluir en su ejecutiva a miembros de la otra candidatura, deslizó que no tiene pensado hacerlo, y que «quero formar unha executiva paritaria, na que estean os mellores e representen a toda a provincia».

Además, Tomé sale reelegido responsable del PSOE en Lugo (tendrá que ser ratificado en el congreso que se celebrará el 10 de mayo) con una alta participación, el 75 %, lo que por un lado le refuerza en su victoria, pero además demuestra que en este proceso de primarias se ha movilizado a muchos militantes que en anteriores convocatorias no estuvieron tan ilusionados.

La apuesta de Iván Castro, de renovación y de apertura del partido a las bases, y el riesgo de que Tomé viese comprometido su liderazgo, sirvió de acicate para que acudiese un 75 % de los militantes, cuando en las dos últimas primarias en la provincia solo hubo un 62 %, en el 2019, con victoria de la diputada Patricia Otero, y un 72 % en el 2017, donde ganó el exsocialista Álvaro Santos.

El candidato perdedor se mostró contento por unos resultados que considera un toque de atención a las formas en cómo se ha estado dirigiendo el PSOE en los últimos años en la provincia. «Creo que destas primarias saímos reforzados como partido e as ideas de Tomé e as miñas son claras, socialistas e con políticas para que mellore a vida dos cidadáns». Pero sí dijo que el resultado que obtuvo avala las quejas de muchos militantes que echan de menos más participación de las bases.

Tomé indicó que se compromete, una vez que salga reelegido, a apoyar más a las bases: «Estaremos presentes nas agrupacións e axudarémoslles na súa labor política, é un compromiso que adquiro».

Estos han sido los resultados por agrupaciones

De las 65 agrupaciones, de 67 concellos, que tiene el PSOE en la provincia, José Tomé venció en 43 e Iván Castro en 20, con dos empates (Cospeito y Trabada). Iván Castro venció en: Paradela, Castro de Rei, Castroverde, Navia de Suarna, O Incio, Guntín, Outeiro de Rei, Viveiro, Ribadeo, Burela, Guitiriz, O Corgo, Baleira, Friol, Begonte, Baralla, Mondoñedo, Foz, As Nogais, A Pastoriza y Pantón.

Las diferencias de votos más abultadas han sido, por ejemplo, el 15 a 0 por el que ganó Tomé a Castro en Antas de Ulla o en Láncara (los feudos de Pilar García Porto y Pablo Rivera, los máximos apoyos de Tomé), y por la contra, el 0-15 que hubo en Baralla. Castro arrasó en Castroverde (79 a 4) y en Paradela (19 a 1), ganó en Foz (25 a 6), o en Guntín (10 a 0).

Tomé arrasó en la agrupación de Monforte, Bóveda, A Pobra de Brollón y Sober, con un 123 a 3. O en Pol y Ribeira de Piquín, con un 21 a 1, o Vilalba-Abadín-Muras, con un 45 a 15, en Meira-Riotorto (26 a 1) o en Taboada, con un 26-0.

El candidato Iván Castro, con la alcaldesa de Guitiriz, se mostraba feliz con el resultado LAURA LEIRAS

Con estos resultados queda por ver cuáles serán los siguientes pasos que tomará Tomé de cara al congreso del 10 de mayo y a la confección de su nueva ejecutiva. En la campaña se le ha visto molesto porque diputados de su gobierno y de su actual ejecutiva se enfrentasen a él en primarias, pero forman parte del 30 % que se integró en el consenso de febrero del 2022, cuando salió elegido por primera vez secretario provincial. Ahora va a ser distinto. Tomé ha dicho en la campaña y este domingo lo ratificó, que en esta ocasión no ofrecerá acuerdo a personas que han mostrado estos días sus discrepancias con su proyecto.

Valoración del PSdeG

Por su parte, nada más conocerse los resultados, la dirección del PSdeG, en manos de dos lucenses, José Ramón Gómez Besteiro y Lara Méndez, felicitó a Tomé como vencedor, y señaló en una notas: «A dirección socialista salienta o exemplo de democracia interna ofrecido polos aspirantes de Lugo, onde se presentaron Tomé e Iván Castro durante o proceso de eleccións primarias. Este mecanismo consolídase como a máxima representación dos principios socialistas e humanistas, como son a soberanía popular e o sufraxio universal, neste caso para escoller aos líderes provinciais».

Cómo discurrió la jornada electoral

Las primarias para elegir al secretario provincial del PSdeG-PSOE de Lugo comenzaron a las diez de la mañana, cuando abrieron las urnas en las agrupaciones socialistas con mayor número de militantes, aquellas que tienen más de 100: Lugo ciudad, Monforte de Lemos, O Saviñao y Castroverde. Los dos candidatos ya votaron a primera hora. José Tomé lo hizo en la sede del partido en Monforte, mientras que Iván Castro lo hizo en su municipio de Paradela.

A lo largo del día, se fueron abriendo los centros de votación que habilitó el PSOE para que pudiesen votar los 1.867 militantes con derecho a voto en este proceso interno que desembocará en el congreso provincial que se celebrará el próximo 10 de mayo. De los 67 concellos de la provincia, el PSOE dispone de 65 agrupaciones, pero como en algunas hay poco militantes, se han habilitado 48 centros de votación, con diferentes horarios a lo largo del día, salvo los citados cuatro concellos, que tuvieron las urnas abiertas de 10.00 a 20.00 horas.

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, votó en la sede del PSOE, en la Rúa Salmón LAURA LEIRAS

La intensa campaña electoral de los candidatos Tomé y Castro preveía una alta participación, como así ha sido. Por ejemplo, en la sede del partido en la capital, en la Rúa Salmón, hubo mucha afluencia de votantes por la mañana y al mediodía, llegando a producirse algunas colas. Sobre la una de la tarde votó el alcalde de la ciudad, Miguel Fernández.

Cómo llegaron a este proceso

El actual secretario provincial del PSOE, José Tomé, llegó al cargo en febrero del 2022 tras alcanzar un acuerdo con un grupo de alcaldes y portavoces, germen de la actual candidatura de Castro. Entonces esa facción socialista la lideraba el regidor de Castroverde.

Tomé llegó a las primarias de este domingo con el gobierno de la Diputación asentado, con el apoyo implícito del aparato del partido, tanto a nivel gallego como nacional (Santos Cerdán estuvo en Semana Santa con el), y con el apoyo de fieles alcaldes y diputados, especialmente Pilar García Porto y Pablo Rivera.

Por su parte, Castro asumió su condición de candidato que recogía el malestar de una parte importante de los militantes socialistas de la provincia con el trabajo del partido, y contó con el apoyo de alcaldes como los de Castroverde, Guitiriz, Navia de Suarna, o figuras como la exregidora de Trabada.

Para comparar con primarias anteriores, en el 2019 Patricia Otero llegó a la secretaría provincial con el 66,3 % de los votos, mientras que José María Arias alcanzó el 33,7 %. Y en el 2017, Álvaro Santos venció con el 52,7 %, mientras que sus contrincantes, Arias y Otero, alcanzaron el 26,34 % y 20,85% respectivamente.