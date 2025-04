El PPdeG se reivindica como la «Galicia do si» frente a la izquierda que «torpedea o futuro»

Cristina Sanz, diputada y concejala; la portavoz del PP lucense, Elena Candia, y Paula Prado, número dos del PPdeG en la plaza de Abastos de Lugo.

La secretaria general del PSdeG, Paula Prado, reivindicó hoy a su partido como el representante de la «Galicia do si» frente a una izquierda que «só busca torpedear o futuro». Prado visitó por la mañana la plaza de Abastos de Lugo acompañada de la portavoz municipal del PP, Elena Candia, e hizo balance del debate de política general celebrado esta semana en el Parlamento.

Prado destacó las «medidas ambiciosas e realistas, pensadas para mellorar a vida dos galegos» que Rueda presentó durante la sesión, y señaló que derivan de las inquietudes que le trasladaron alcaldes y portavoces locales.

La secretaria general valoró también que se aprobaron 53 resoluciones, más que en otras sesiones, y que su partido «chegou a un bo número de acordos». Consideró ese hecho una demostración de que «estivemos en todo momento dispostos a negociar» y contrapuso esa actitud a la de «os de sempre, os do ‘non', o Bloque Negacionista Galego», al que acusó de «voar as pontes mesmo antes de acabar as negociacións, demostrando unha deslealdade nunca vista antes» en el debate.

Prado reprochó al BNG ponerse en contra de medidas como el refuerzo a la salud mental, que fue consensuada por su partido con el PSdeG, el pacto por el gallego o la agilización de trámites para vivir o trabajar en el litoral. «Non queren nada bo para Galicia: só facer ruído e entorpecer ao Goberno galego», criticó Prado, que consideró que esa posición es también «un gran perigo tamén para cidades como Lugo, que seguen dando pasos atrás co BNG do ‘non a todo' e cun PSOE incapaz que se mestura entre bandeiras independentistas».

Prado también lamentó que los socialistas no apoyasen a su partido para reclamar al Gobierno que pague su parte de los servicios de dependencia o cumpla con su deber de presentar los presupuestos del Estado.

Entre las medidas anunciadas por Rueda, destacó el Bono Peixe, una ayuda de 50 euros por personas que llegará a 50.000 consumidores y podrá emplearse para comprar productos del mar. «Somos a Galicia do ‘si' tamén ao peixe fresco, a Galicia que está coa xente do mar, coas peixerías e cos consumidores», dijo.