El BNG llevará al Parlamento el concierto económico de Galicia con el Estado

La portavoz de Facenda, Noa Presas; la portavoz nacional, Ana Pontón, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en la pesentación de la propuesta del BNG. XOAN A. SOLER

El BNG presentó hoy sábado una propuesta una modificación del Estatuto de autonomía para que Galicia adopte un sistema de concierto económico con el estado, similar al que ya tienen Navarra y el País Vasco o el que reclama Cataluña.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, afirmó que la reforma permitirá «quitarlle a chave dos nosos cartos a Madrid e darlla ós galegos», para que decidan «desde aquí como e en que gastamos».

Pontón consideró que este es el momento propicio para esa negociación, ya que «Galiza non pode ser a única nación que quede atrás» a la vista de la situación de las citadas comunidades y de las aspiraciones catalanas.

La portavoz el Bloque consideró además que ese diálogo debe hacerse de «xeito bilateral» con el Estado, con el fin de que la comunidad pueda recaudar todos su impuestos y dotarse de una Hacienda propia. Uno de los objetivo es que las empresas con actividad en Galicia paguen aquí sus impuestos: E« iso vale para as eléctricas, para a banca e para as multinacionais, moitas das que, por riba de usar os nosos recursos naturais, pagan os seus impostos en Madrid, un espolio e hai que poñerlle fin», recalcó.

La reforma de la financiación que plantea el BNG parte de tres principios: «Territorializar o sistema fiscal para lograr capacidade de recadación»; «crear unha axencia tributaria propia» y establecer que «todas as empresas que traballen ou exploten recursos naturais aquí paguen impostos na aquí».

Carballos y bonsáis

Pontón contrapuso su propuesta, que «pensa Galiza en grande», como «un gran carballo milenario, con raíces fondas e con novas e vigorosas pólas» frente a la posición del PPdeG que ve una «Galiza bonsai».

La portavoz nacionalista considera que la propuesta de Alfonso Rueda de actualizar el sistema de financiación para que Galicia obtenga más fondos es insuficiente. El Bloque afirma que ese modelo es «un traxe vello e estreito que limita as posibilidades de Galiza porque está feito á medida do egoísmo centralista», y que supone que la comunidad pierda «máis de 5.000 millóns» porque el Estado «fai caixa» en la comunidad y recauda «moito máis do que despois retorna vía investimento». Según datos del 2022 aportados por los nacionalistas,el Estado recaudó 15.385 millones mientras aportó 10.041.

En la presentación también participó la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que denunció el «infrafinanciamento dos concellos», y la portavoz parlamentaria de Facenda, Noa Presas, quien criticó al PPdeG por no aceptar la quita de la deuda de 4.000 millones «lograda polo BNG no acordo de investidura [de Pedro Sánchez]».