Primer debate de la legislatura: Alfonso Rueda apela a una Galicia «en grande» frente a la cerrazón «dos do non»

El presidente de la Xunta, abrazando a su madre, Lola Valenzuela. PACO RODRÍGUEZ

«Pragmatismo, humildade, apertura e sentidiño» recetó Alfonso Rueda para no dejarse arrastrar por el «non a todo» de la oposición y «pensar una Galicia en grande», un lema tomado curiosamente del BNG. Sobre esa disyuntiva giró el discurso del presidente de la Xunta en el primer debate de política general de la XII legislatura, el primero tras las autonómicas.

Anunció Rueda 24 centros para personas mayores, 180 millones para el sector aeroespacial, rebajas de hasta 105 euros en el IRPF por la compra de libros de texto y un nuevo bono, en este caso para comprar pescado fresco. Enfrente, un BNG y PSdeG que presentaron una Galicia diametralmente opuesta, resaltando las listas de espera en sanidad, el contestado proyecto de Altri, los problemas con la dependencia o la pérdida de población, como insistieron Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro.

Estas fueron las claves de una sesión que arrancó este miércoles a las diez de la mañana y acabó (tras una pausa para comer) superadas las nueve de la noche.

Política social

Más plazas. El plan de residencias es el «máis ambicioso» de la historia, dijo Rueda, y supondrá la creación de mil empleos y 1.800 plazas públicas para mayores, un aumento del 15 %. Se construirán en concellos de menos de 50.000 habitantes. Anunció además un plan para atender a pacientes con patologías crónicas en residencias o al cuidado de un familiar en casa.

También agradeció la colaboración de la Fundación Amancio Ortega. En las filas del PPdeG hubo aplausos. Rueda afeó a los otros dos grupos del pleno, BNG y PSdeG, que no secundasen el reconocimiento a esta entidad.

Industria

La oportunidad en defensa. Rueda recordó que el contexto internacional llevará a grandes inversiones en materia de defensa. De ahí la inversión de 180 millones en el sector aeroespacial a diez años. Se trata de reforzar un sector del que «dependen 4.200 empregos». Se basará en tres pilares: colaboración público-privada, asesoramiento a las empresas y un fondo de inversión.

Subrayó el apoyo a «calquera proxecto [industrial] que cumpra coa normativa», en referencia a Altri, una instalación que marcó buena parte del debate. Y ahí rechazó «vivir comodamente, sentado no escano durante décadas premendo o botón do non a todo», en referencia a la oposición. Reiteró su apoyo a la explotación de minerales estratégicos impulsada por la UE. Porque, defendió Rueda, la minería, con cuidado ambiental, es una «oportunidade» para Europa y Galicia.

«Non estou aquí para vivir décadas cómodo, sentado no escano e premendo o botón do non a todo»

Sector primario

Bono peixe. La Xunta creará un bono para impulsar el consumo de pescado, de 50 euros, que se liberarán de forma acumulable a razón de cinco euros semanales. Es una medida «simbólica», admitió Rueda, para recuperar el hábito de comer pescado, cuyo consumo cayó de 27 a 18 kilos anuales por persona, lo que tachó de «mala nova» para la economía y la salud. Además comprometió una red de centros de innovación agroalimentaria en el rural.

Más autogobierno

«Autonomismo util». Rueda defendió el «autonomismo útil», que busca más competencias para «dar as solucións que o Goberno central non está a dar». Pedirá al Gobierno central el rescate y cesión de la AP-9, alertas meteorológicas, ingreso mínimo vital y permisos de trabajo, para lo que pidió apoyo a la oposición. Su objetivo es agilizar trámites a inmigrantes y retornados.

Denunció que no tuvo ese apoyo para lograr la gestión del litoral: «A ausencia dos voceiros da oposición» del acto de cesión, este mes, «foi a culminación da súa ausencia durante toda esta batalla co Goberno central, tamén quedará para a historia». Para la primera transferencia en 17 años habrá varias medidas: unificación de los trámites para vivir y trabajar en la costa, un catálogo de patrimonio litoral, una red de sendas de Ribadeo hasta A Guarda y una guía para integrar en el paisaje los establecimientos hosteleros en el paisaje.

1/22 PACO RODRÍGUEZ 2/22 El presidente de la Xunta, abrazando a su madre, Lola Valenzuela. PACO RODRÍGUEZ 3/22 Xoán A. Soler 4/22 El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en las escaleras que conducen al hemiciclo tras concluir su intervención. Xoán A. Soler 5/22 Xoán A. Soler 6/22 Xoán A. Soler 7/22 Xoán A. Soler 8/22 La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón Xoán A. Soler 9/22 PACO RODRÍGUEZ 10/22 Xoán A. Soler 11/22 El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro Xoán A. Soler 12/22 PACO RODRÍGUEZ 13/22 El portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos Couñago. PACO RODRÍGUEZ 14/22 El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea Xoán A. Soler 15/22 Xoán A. Soler 16/22 Xoán A. Soler 17/22 PACO RODRÍGUEZ 18/22 Xoán A. Soler 19/22 Xoán A. Soler 20/22 Xoán A. Soler 21/22 Alfonso Rueda con su mujer, Marta Coloret, al terminar el debate. PACO RODRÍGUEZ 22/22 PACO RODRÍGUEZ El debate del estado de la autonomía, en imágenes Xoán A. Soler / Paco Rodríguez

Fiscalidad

Renta y libros de texto. La rebaja del IRPF se aplicará en la próxima declaración de la renta. Estará destinada a familias que ingresen entre 10.000 a 30.000 euros. Podrán descontar el 15 % del gasto en libros hasta 105 euros por alumno. Fue la única medida en materia fiscal, pero se comprometió a no subir impuestos, y bajarlos «cando sexa posible». La oposición le afeó que no recupere la gratuidad de los libros de texto.

Vivienda

Mas ayudas. Reiteró su compromiso de duplicar el parque público de viviendas hasta las 8.000. También anunció un plan de ayudas para rehabilitar inmuebles vacíos y alquilarlos; serán de media 12.000 euros, o más si se renta a jóvenes y familias con hijos. Los contratos deberán ser de al menos cinco años.

Sanidad

Vacunación infantil. La principal novedad es un proyecto piloto para administrar en los colegios la vacuna intranasal de la gripe, que no requiere pinchazos, y ampliar el techo para inmunizarse desde los 5 a los 11 años.

Financiación

No a la condonación. El también barón del PP reiteró su rechazo a la condonación de la deuda. Dijo que los gallegos pasarían a «deber 600 millóns de euros máis», ya que el débito de las comunidades apalancadas se concentraría en el Estado. Puso en duda «que haxa un só galego ben informado» que crea que esa medida se toma pensando «nos intereses da nosa terra e non das comunidades de sempre». Sí reclamó un cambio del modelo de financiación que aborde las necesidades actuales con 500 millones de euros anuales más. BNG y PSdeG le echaron en cara esa negativa a la condonación.

Así fue la primera jornada del debate sobre la autonomía en Galicia Jorge Noya

Igualdad y educación

Atención contra la violencia machista. Para cubrir los concellos rurales sin ese servicio, la Xunta activará cuatro centros móviles de atención a la mujer. También se desplegarán en centros educativos y universidades. Rueda anunció además una nueva ley de ciencia e innovación, y en el campo educativo comprometió la creación de una red de concellos para combatir el acoso escolar. La oposición pidió más fondos.

Aranceles

Prevención. Ante la guerra comercial, Alfonso Rueda dijo que la Xunta tiene un «equipo específico», vinculado al Instituto Galego de Estatística, para analizar sus efectos y perfilar medidas a «corto, medio e longo prazo». Es una cuestión estratégica, porque Galicia hizo exportaciones por valor de 31.000 millones de euros en el 2024. Para el PSdeG, la Xunta está llegando tarde.

La situación con el Gobierno central

Relaciones institucionales. Rueda pidió al Gobierno central que sea «aliado e non rival» e invitó, en un gesto más protocolario que real, a la oposición a cooperar. Tras las severas intervenciones de sus rivales —Besteiro le acusó de «autobombo» y Pontón de «deslealdade e traizón» a los gallegos— sacó el colmillo. «Señora Pontón, cando deixemos a política, e veremos quen o fai antes, eu terei onde ir, e vostede non», le dijo a la portavoz del BNG, que un rato antes había sugerido que podría acabar en una empresa privada a través de una «porta xiratoria». Al portavoz del PSOE le invitó a su santo, «pero é un venres e quizá vostede xa estea de festa». Hubo risas, también de Besteiro. Rueda agradeció al socialista el tono más amable de su última intervención, no así a Pontón, con quien siguió intercambiando rejonazos.

El presidente cerró apelando a la «Galicia en grande» con la que inició el debate. Le quedan tres años para forjarla antes de que los gallegos vuelvan a las urnas.

Un debate de espalda contra espalda Rubén Santamarta

Los compromisos en 10 claves 24 nuevos centros para mayores, con 1.800 plazas, en concellos de menos de 50.000 habitantes Bono de 50 euros para compra de pescado fresco Desgravación por la compra de libros de texto hasta un máximo de 105 euros por alumno 180 millones para el sector aeroespacial antes del 2030 Vacuna intranasal contra la gripe para menores de 11 años Cuatro centros móviles de información contra la violencia machista Nuevas ayudas para rehabilitación, con 12.000 euros de media y contratos de 5 años Nueva red de concellos contra la violencia y el acoso escolar Contratación de 35 psicólogos clínicos antes de acabar la legislatura Petición de transferencia de la AP-9, competencias meteorológicas y de permisos de trabajo

Ana Pontón, durante el debate. PACO RODRÍGUEZ

Pontón propone crear un Sergas de los servicios públicos y ve una «Galiza en venta a prezo de saldo»

Carga contra la decisión del Gobierno central de aumentar el gasto militar y acusa al PP de «meter a motoserra na sanidade»

Paradójicamente, Ana Pontón fijó en Pedro Sánchez el primer objetivo de su discurso en el debate sobre el estado de la autonomía. «Non no noso nome», arrancó clamando la líder del BNG para poner distancia entre el voto a favor que su formación dio por dos veces a la investidura del mandatario socialista y la decisión de este martes del presidente del Ejecutivo de aumentar en 10.500 millones de euros el gasto militar.

La declaración de intenciones enmarcada dentro del geoposicionamiento que protagonizan las formaciones que suelen apoyar al Gobierno central a cuenta del incremento del gasto en defensa dio paso ya a otro lema con el que Pontón resumió la gestión de Alfonso Rueda: «É o presidente máis antigalego e desleal con Galicia da historia», aseveró, a lo que el titular de la Xunta respondió recordando que la nacionalista le decía lo mismo a Fraga y a Feijoo.

Pontón hilvanó toda su intervención con referencias contra el proyecto industrial de Altri, iniciativa que equiparó a otras tomadas por la Xunta en política forestal, agraria, social o sanitaria que le llevaron a concluir que «Galiza esta en venda, e a prezo de saldo», añadiendo que el coste de las privatizaciones que dijo han sido otorgadas «a dedo» supera los 1.600 millones de euros.

La líder del BNG describió una Galicia «paralizada e estancada, sen ambición» en su dirección política, «incapaz de conseguir un proxecto de futuro e vangarda», que pierde empleo industrial (31.700 puestos desde el 2008, cifró), demográficamente en sentido contrario al conjunto del Estado, y que merma sus servicios básicos de sanidad, educación o asistencia social. «En sanidade meteron a motoserra por ideoloxía», dijo tras señalar que en paralelo los conciertos con entidades privadas en este campo han aumentado un 18 %.

«O galego pode desaparecer das novas xeracións en seis anos»

Crear un fondo soberano gallego que llegue a los 1.200 millones de euros hasta el 2030 y que posibilite un mayor dinamismo y captación de capitales en inversiones estratégicas fue la propuesta con la que la portavoz nacional del BNG incardinó una idea frente a cada crítica que iba haciendo a la gestión de Rueda. Una empresa pública de energía, la creación de una tarifa eléctrica gallega, activar una moratoria de cinco años en la plantación de eucaliptos, adoptar un plan de rescate para la atención primaria sanitaria, declaración de zonas tensionadas para la vivienda, limitar el número de alquileres turísticos en función del número de habitantes de cada municipio, y reactivar con un plan general la ley de normalización lingüística formaron parte del programa alternativo planteado por la nacionalista. «O galego pode desaparecer das novas xeracións en seis anos. Estamos en emerxencia lingüística», alertó.

El mismo nivel de alarma lo otorgó Ana Pontón a la situación de los servicios sociales, a los que propuso gestionar desde el equivalente a un Sergas como el de la sanidad pública, para evitar una lista de espera que cifró en 2.716 personas para ser valoradas.

Todas sus propuestas acabaron englobadas en una superior: «Un novo estatuto de nación para Galiza con concerto económico propio».

Besteiro, desde el atril. PACO RODRÍGUEZ

Besteiro solo ve en la Xunta propaganda y promete pelear por una AP-9 gratuita

El socialista asegura que no comprende cómo la Xunta puede rechazar la condonación de 4.100 millones de su deuda

José Ramón Gómez Besteiro reclamó para los nueve diputados del PSdeG en la Cámara autonómica el papel de ejercientes de una «política útil» frente a la «irrelevancia» que le adjudicó el presidente de la Xunta. Frente a su reivindicación, el líder socialista cargó en el debe del PP no haber tenido en cuenta ninguna de sus propuestas: un grupo lácteo gallego, banco público de alquiler, atención sanitaria primaria en 48 horas, nuevo modelo de residencias públicas, pacto local con fondos transparentes para los concellos, apoyo al consumo de proximidad o aprobación de una ley de memoria democrática gallega. Todo ello enumeró sobre el atril el debutante socialista en el debate sobre la autonomía.

Besteiro acusó a Alfonso Rueda de obviar esas propuestas de su partido para incrementar lo que es, dijo, «un réxime cada vez máis personalista e menos democrático». Criticó lo que vino en llamar una gestión «propagandística», que ejemplificó subrayando que gasta más en la televisión pública que en apoyar la investigación y la ciencia.

Besteiro denunció una sumisión hacia el PP nacional —en especial a Alberto Núñez Feijoo— al negarse Rueda a aceptar la condonación de 4.100 millones de euros de deuda de la Administración autonómica gallega como plantea el Ejecutivo central, tras alcanzar un pacto en ese sentido con los 17.000 millones de Cataluña. «Vostede sabe perfectamente que cun novo modelo de financiamento e coa quita da débeda, Galicia disporá de máis recursos», señaló el líder socialista gallego, para añadir que se rechaza un modelo para las comunidades en España que el PP exige, en cambio, de Europa.

En su interpretación de estar aportando una «política útil», el dirigente del PSdeG se comprometió, ya en el turno de réplica, a pelear por la gratuidad de la principal autopista gallega, tras atribuir al trabajo de su partido la extensión de las bonificaciones en la AP-9 hasta el 75 % y la réplica de la misma medida por primera vez en la AP-53 (obviando deliberadamente el papel del BNG). «Vou a traballar pola gratuidade da AP-9», recalcó, tras ser interpelado por Rueda con que aun con las rebajas la autopista que gestiona Audasa «é un 6 % máis cara que as autonómicas galegas».

Besteiro conminó a la Xunta a atraer talento a Galicia, «porque o saldo migratorio non crece co turismo», le advirtió a Rueda.