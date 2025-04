¿Qué tienes que hacer para comprar ya tu entrada para el concierto de Jennifer López en Pontevedra?

La actriz y cantante Jennifer Lopez durante el desfile de moda que celebraba los 45 años de carrera del diseñador Saab, en Riad, en noviembre del 2024 Hamad I Mohammed / Reuters

El concierto de Jennifer López en Pontevedra el próximo 8 de julio será uno de los grandes eventos musicales de España en el verano. La preventa exclusiva de las entradas se activó este lunes y permanecerá disponible entre hoy y mañana en la web del Banco Santander, en www.santandermusic.com, donde se especifican las siete zonas en las que se distribuirá el público en este concierto, con entradas entre los 79 y 395 euros. Esta preventa exclusiva para clientes del Banco Santander está en vigor hasta el 16 de abril a las 9.00 horas. Además, se oferta la posibilidad de una experiencia premium «Meet and greet with JLO» por 1.700 euros. Eso sí, en este último caso hay que tener en cuenta que este tícket premium no sustituye la entrada y que aquellos que la adquieran también tendrán que enseñar su entrada para el concierto.

Las zonas en las que se divide el área del público para poder ver el concierto son las siguientes. Las entradas más barata son las de General Pista B Promo, por 79 euros, una modalidad que ya está temporalmente agotada, seguida por la General Pista B, por 99 euros. La General Pista A, que es el área destinada al público y que queda más al centro del recinto del concierto, también tiene una promo a 119 euros, mientras que la otra opción es a 139 euros. El Front Stage, es decir, la zona situada delante mismo del escenario, tiene un coste de 220 euros, pero si se adquiere la categoría de Early Entrance, entonces asciende a 300 euros. La organización señala, en su web, que esta modalidad incluye la entrada de pie para ver a Jennifer López en directo, y la ventaja de acceder a este espacio antes que el público general. Además se ofrece «un regalo edición limitada diseñado para la ocasión; acreditación conmemorativa del show; staff y atención personalizada». Se advierte de que «el área Front Stage no es una zona exclusiva para las entradas Early Entry».

Por su parte, a la derecha del escenario y con una visión privilegiada para asistir al concierto, se encuentra la Front Stage Golden VIP, a un coste de 395 euros la entrada. esta modalidad incluye además de entrada de pie para ver a JLO en directo, también un acceso a una plataforma premio, elevada con vista panorámica del escenario, así como «bar exclusivo de pago con tres consumiciones de cortesía; un regalo edición limitada diseñado para la ocasión; acreditación conmemorativa del show; staff y atención personalizada». También se precisa que «el área Front Stage no es una zona exclusiva para las entradas Early Entry o Golden VIP».

Además, se recuerda también a aquellos que sean menores de 16 años que solamente podrán acceder al recinto del concierto acompañados por un adulto. Por último, la venta de las entradas para el público general se podrán adquirir a partir de este miércoles en www.enterticket.es, a partir de las 12.00 horas. El concierto de Jennifer López en Pontevedra es el primero previsto para una gira por España. Además del 8 de julio en Pontevedra actuará el 10 de julio en Cádiz; el 11 en Málaga; el 13 en Barcelona y el 16 en Bilbao.