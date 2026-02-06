Renfe mueve sus trenes de mercancías con normalidad pero mantiene suspendidos los servicios de pasajeros desde Vigo

Estación del tren Daniel Castelao en Santiago, afectada por la suspensión de trenes a Vigo por el temporal Sandra Alonso

Renfe mantiene esta mañana la suspensión de circulación en algunas líneas gallegas, pero no actúa de la misma manera con sus mercancías. Desde las 23.00 horas de ayer, sus convoyes de carga transitan por toda Galicia, e incluso en las áreas afectadas por la suspensión del servicio de pasajeros en Vigo, Pontevedra y Arousa hasta Santiago, y entre Ourense, O Carballiño y, de nuevo, Santiago por la vía convencional. El ADIF, administrador de la infraestructura ferroviaria, confirma que los mercancías de Renfe transitan con toda normalidad desde una hora antes de la pasada medianoche, como lo hicieron también ayer hasta que la empresa ferroviaria decidió pararlos a las 12.30 horas en las zonas en las que se temía algún tipo de incidencia por lluvias y las rachas de viento. El ADIF añade que las demás operadoras privadas de trenes de mercancías que circulan por Galicia prestaron servicio tanto ayer como hoy con normalidad igualmente.

Como ayer constataron técnicos del propio ADIF y Renfe de manera conjunta, no se ha detectado ningún punto en la red afectado por el temporal, ni por desprendimientos, caídas de objetos sobre las vías o la catenaria, o amenazas de hundimientos del terreno. En la decisión de Renfe habría pesado más un criterio de precaución ante posibles incidencias que la constatación de un inminente peligro en las vías. «La infraestructura no ha estado afectada ni dañada en ningún punto, ni ha propiciado la suspensión de su utilización», subrayan las fuentes consultadas en el ADIF, que añaden que pese a las, por momentos, lluvias intensas de esta madrugada y la tormenta que se desencadenó sobre parte de las Rías Baixas su personal de circulación y mantenimiento no observan ningún impedimento técnico para que se reanude el servicio de pasajeros.

Qué trenes funcionan

Como en la jornada del jueves, no han operado ni hasta Vigo ni desde ninguna de las dos estaciones de la ciudad ninguno de los trenes programados para hoy. La línea entre Vigo y Santiago (y el sentido inverso) no tiene servicio, igual que Vigo-Ourense o las frecuencias que unen la ciudad olívica con Portugal.

Lo mismo ocurre entre Ourense y O Carballiño por la vía convencional. Esas frecuencias se prestan, al igual que ayer, con su finalización o inicio de recorrido en Santiago u Ourense, respectivamente. Es decir, los AVE con destino a Madrid que debían salir hoy desde Vigo lo hacen desde la estación compostelana, adonde llegan también y paran los que salen desde la capital de España y estaban programados para concluir en la estación viguesa de Urzaiz.

Entre Ourense y Santiago, y desde aquí hacia A Coruña, la línea de alta velocidad opera con normalidad.