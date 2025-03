PPdeG y BNG cruzan acusaciones en el Parlamento por el 8M y la reunión de Rueda con el Gobierno de Milei

Manifestación del 8M en A Coruña ANGEL MANSO

El debate sobre el 8M en la Comisión 5ª del Parlamento de Galicia derivó este jueves en un cruce de acusaciones entre el PPdeG y el BNG. La sesión estuvo marcada por la polémica en torno al cartel de la CIG sobre la conselleira de Política Social, Fabiola García, y la reunión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con miembros del Gobierno de Javier Milei en Argentina.

La diputada del BNG Noa Presas inició la confrontación criticando que Rueda «estea de ganchete co Goberno fascista de Milei», al que acusó de «ir polos dereitos das mulleres» con medidas como «derrogar e penalizar o exercicio do dereito ao aborto». «É lamentable que o presidente da Xunta estea hoxe lavando a cara deste Goberno absolutamente fascista», añadió.

En respuesta, la diputada del PPdeG Raquel Arias reprochó a los nacionalistas su postura sobre el cartel de la CIG, que, a su juicio, demuestra que el BNG «aposta claramente por un feminismo sectario e excluínte, un feminismo hipócrita».

El PP lleva el cartel de la CIG sobre Fabiola García al Parlamento para que el BNG se posicione M. Varela

Arias criticó que la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, aún no haya condenado el cartel, y consideró que si no lo hace, «ou comparte o machismo ou está sometida aos ditados da CIG e da UPG, que non a deixan actuar libremente». «O feminismo de Ana Pontón si que é un bulo, porque non se é feminista se cando atacan a unha muller que non pensa coma ti miras para outro lado», afirmó la diputada popular. Además, calificó de «lástima» que al BNG «lle pareza mal que o presidente da Xunta vaia a Arxentina a defender os intereses dos galegos que viven alí».

En la misma línea, la directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana, instó al Bloque a mostrar «sororidade» con la conselleira Fabiola García. «Sinto ter que dicirlles hoxe ás compañeiras do BNG que non entendo esa falta de sororidade, esa falta de empatía cunha muller política, compañeira e conselleira de Política Social ante un ataque sexista e machista», lamentó, pidiendo a Pontón que «rexeite rotundamente un cartel dun sindicato que, en lugar de poñer o foco na xestión pública, pon o foco nos estereotipos de xénero que tanto nos custa romper».

«Cero leccións de feminismo»

En su segunda intervención, Noa Presas replicó a los populares que «poden dar cero leccións de feminismo» y acusó al PPdeG de promover una «campaña de difamación». «Onde estaban cando Núñez Feijoo dixo que a portavoz nacional do BNG estaba desesperada?», cuestionó Presas, que también reprochó que «sesión de control tras sesión de control» se acuse a Pontón de «autovitimizarse». «Poden insistir nun bulo unha e outra vez, pero non por iso se vai converter en realidade», añadió.

Para la diputada del BNG, «a única deriva que hai» es la del PP, «un partido cada vez máis radical e máis hibridado co fascismo, co negacionismo e co peor da política estatal e internacional». «Nin medo nin vergoña, nin ante o fascismo, nin ante o machismo, nin ante as estratexias cada vez máis macarras e carroñeiras do Partido Popular», concluyó.