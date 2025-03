El PP lleva el cartel de la CIG sobre Fabiola García al Parlamento para que el BNG se posicione

Pasquín que se repartió por instalaciones de la Xunta esta semana, firmado por la CIG.

El Partido Popular refuerza la presión sobre el BNG por el polémico folleto de la CIG que caricaturiza a la conselleira de Política Social, Fabiola García. Lo harán en el próximo pleno del Parlamento gallego a través de una proposición no de ley que obligará a los nacionalistas a posicionarse sobre el pasquín del sindicato vinculado al Bloque. «Solicitamos expresamente que amosen o seu rexeitamento ao contido sexista e machista do cartel», expresó esta mañana el portavoz popular, Alberto Pazos, tras la junta de portavoces que fijó el orden del día para la sesión que comienza el martes.

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, se refirió al cartel para acusar al PP de «mentir reiteradamente» sobre la posición de su formación en este asunto, advirtiendo que «unha mentira, por moito que se repita mil veces, non deixa de ser unha mentira». «Á señora García hai moito que criticarlle a nivel político, como que neste país morre cada día xente agardando polas axudas á dependencia», subrayó la viceportavoz, quien añadió que su organización «non vai recibir leccións de feminismo do PP». La proposición no de ley del PP, que solo con sus votos ya saldrá adelante, hará que el Parlamento gallego repruebe al sindicato por su «asquerosa campaña machista», definió Pazos, que recordó que los nacionalistas tendrán «unha semana para reconsiderar a súa postura».

Fabiola García, decepcionada y dolida porque Pontón «non se atreva» a condenar el cartel de la CIG X. Gago

La polémica alrededor del cartel será parte de las numerosas iniciativas de los tres partidos en materia de igualdad para un pleno marcado por la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. El BNG propondrá la creación de una «Valedoría de Igualdade» con funciones de asesoramiento y sanción en casos de discriminación de género, mientras el PSdeG reclamará «un plan de choque para eliminar a fenda salarial e o teito de cristal das mulleres galegas». Además, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, preguntará en la sesión de control al presidente Alfonso Rueda sobre qué medidas adopta la Xunta «para avanzar na igualdade real das mulleres».

El pleno arrancará con el debate y votación definitiva de la Lei de servizos dos medios medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. Los populares defienden, entre otros asuntos, que la nueva normativa reforzará el papel de la CRTVG en la promoción de la lengua y la cultura gallegas, pero la oposición considera que supone un «asalto definitivo» al ente público.

La agenda del pleno incluye además la comparecencia del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, para explicar la postura de la Xunta sobre la condonación de deuda a las comunidades autónomas. El PSdeG interpelará directamente a Rueda sobre este asunto en la sesión de control. El líder socialista, José Ramón Gómez Besteiro, le pedirá que «dea un paso» y acepte la quita de 4.010 millones de euros, una medida que, según la viceportavoz del PSdeG, Elena Espinosa, permitiría destinar más recursos a sanidad, dependencia y transporte.