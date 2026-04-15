¿Tienes la baliza V-16? Los fabricantes alertan de que millones de conductores aún no la llevan

Un conductor activa la baliza V-16 sobre el techo de su coche.

Los principales fabricantes de dispositivos V-16 de España están preocupados ante la incertidumbre que se ha generado en torno al uso de las balizas conectadas, unos dispositivos de señalización que son obligatorios desde el 1 de enero de este año 2026. Los representantes de este sector advierten de que en los últimos meses se ha producido un contexto de «desinformación, mensajes no siempre coincidentes y falta de claridad para el ciudadano» que está afectando a millones de conductores, lo que dificulta la comprensión de sus obligaciones y sobre la forma en la que deben actuar correctamente ante una emergencia en carretera. Aseguran que más de la mitad de los vehículos del parque móvil español no llevan la baliza.

Los fabricantes, que se han constituido en el Grupo de Trabajo Sector V-16 Conectada, quieren mostrar su compromiso con la seguridad vial, con el cumplimiento de la normativa vigente y con el desarrollo de una industria tecnológica nacional sólida. Y señalan que la actual situación no solo tiene implicaciones directas sobre la seguridad vial y la protección del consumidor, sino también sobre un sector industrial español que ha realizado importantes inversiones en innovación, producción, empleo y desarrollo tecnológico al amparo de un marco normativo definido. «Preservar la confianza en ese marco es también una cuestión de seguridad jurídica, competitividad y país», aseguran.

El sector asegura que pese a que desde el 1 de enero todos los vehículos están obligados a portar una V-16 conectada, «a día de hoy, más de la mitad del parque móvil español se encuentra en una situación de ilegalidad sin ser consciente de ello». Un reciente estudio de opinión muestra que millones de conductores desconocen qué baliza es válida conforme a la normativa, «no saben cómo deben actuar ante una avería o siniestro ni han recibido información clara y accesible por parte de las instituciones responsables». Aseguran que la ausencia de campañas informativas efectivas y continuadas está provocando «incertidumbre, errores en la toma de decisiones y, en última instancia, un riesgo innecesario para la seguridad vial».

Leer más: Las dudas sobre la baliza V-16: no avisa a la grúa ni a emergencias

Subrayan los fabricantes que en ese contexto de desinformación y falta de claridad aparecieron informaciones sobre el incremento de atropellos durante la pasada Semana Santa, «lo que pone de relieve una problemática adicional que no puede ser ignorada». Creen que esos hechos evidencian que se está produciendo un uso incorrecto de las comunicaciones, lo que compromete su eficacia como herramienta de seguridad vial. Además, «la coexistencia de un elevado número de usuarios que aún no disponen de una baliza conectada, junto con la actual falta de información clara, puede derivar en situaciones de riesgo añadido en carretera, incrementando la probabilidad de siniestros y agravando los datos de usuarios fallecidos o lesionados por atropello». En este sentido, aseguran que en las últimas semanas se han producido «declaraciones públicas e interpretaciones diversas que han contribuido a generar confusión entre los conductores sobre el alcance de la normativa aplicable a la baliza V16 conectada». Para el sector, «esa falta de claridad está debilitando la percepción de la obligatoriedad del dispositivo y puede derivar en decisiones equivocadas por parte de los ciudadanos, tanto desde el punto de vista legal como de la seguridad vial».

Desde este sector industrial sostienen que la baliza V-16 conectada «es el resultado de un proceso normativo riguroso impulsado bajo Gobiernos de distinto signo político», con el inicio del marco regulatorio en el 2014 y su consolidación mediante los reales decretos 159/2021 y 1030/2022, y respaldado en el Parlamento Europeo por representantes de diferentes partidos. «Transformar una medida de seguridad vial, diseñada para salvar vidas, en un elemento de confrontación política resulta irresponsable. La seguridad de los ciudadanos no puede estar sujeta a intereses partidistas ni a debates que distorsionen su finalidad», afirman, al tiempo que destacan que «es fundamental que exista una comunicación pública clara, homogénea y alineada con el marco normativo vigente, de forma que los conductores sepan con certeza qué dispositivo deben portar y cuáles son sus obligaciones reales».

Leer más: Las ITV no controlarán las balizas V-16, pero sí advertirán de que son obligatorias

Por último, el grupo de fabricantes de balizas V-16, formado por Netun Solutions, Atressa, Distribuciones Escudero Fijo, Turisport, Erum Vial, Hella, Osram y Onexus Geo, reclaman campañas de información rigurosas, claras y sostenidas en el tiempo, un compromiso institucional firme y despolitizado con la seguridad vial, así como claridad normativa en relación con las obligaciones de los conductores. Dicen que «la seguridad vial no admite ambigüedades ni improvisaciones y que preservar un marco claro, estable y riguroso es también esencial para proteger al consumidor, reforzar la confianza en la normativa y dar estabilidad a una industria española que aporta innovación, inversión y empleo».