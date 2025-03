Fabiola García, decepcionada y dolida porque Pontón «non se atreva» a condenar el cartel de la CIG

La conselleira Fabiola García y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda PACO RODRÍGUEZ

«Doeme moito como muller que Ana Pontón non se atreva a condenar o machismo e, sobre todo, que non se atreva a condenar o machismo cando é nacionalista», dijo ayer la conselleira de Política Social, Fabiola García, sobre el silencio que guarda la portavoz del BNG acerca de un cartel distribuido por el sindicato CIG, próximo al Bloque, por dependencias de la Xunta en el que ella aparece caricaturizada recostada en un sofá y con un bolso de marca diciendo que le «matan» las rebajas.

La conselleira ha recibido apoyos de otros rivales, como el alcalde de Ames, Blas García, o la también socialista regidora de A Coruña, Inés Rey, que describió el pasquín como un «panfleto asqueroso» y consideró «vergonzoso» que Ana Pontón «sea incapaz de defender» a una mujer ante una crítica de esas características. «Dónde está el feminismo del BNG», preguntó.

Pero Pontón ha guardado silencio. No sé pronunció ni siquiera en la sesión de control al Gobierno de la semana pasada, cuando Alfonso Rueda, al que en numerosas ocasiones ha acusado de machista, le invitó a hacerlo por «dignidade» y «coherencia» con sus principios feministas. La portavoz del Bloque evitó entrar en el tema en su última intervención, aunque sí reprochó al presidente inventar «bulos» sobre ella. Rueda cargó contra ella diciéndole que «é vostede unha covarde, señora Pontón (...) Non me volva a falar de machismo na vida, porque se é machismo nacionalista vostede valídao e o aplaude». Rueda atribuyó el silencio «clamoroso e lamentable» al supuesto «medo» de Pontón al sindicato y a la dirigencia de la Unión do Pobo Galego, a la que se refirió como «os coroneles». El PPdeG ha presentado iniciativas para condenar el cartel en la Camara gallega.

El uso político

Fabiola García también dejó ayer en el aire una pregunta sobre la posible utilización política de ese problema: «Solo sofren machismo as mulleres cando son nacionalistas ou de esquerdas?», porque cuando le sucede a otras «non saen na súa defensa».

La conselleira también tiene competencias en materia de Igualdade, y recordó que su departamento lleva «moitos meses traballando na campaña para a próxima celebración do Día Internacional da Muller, o 8M», pero consideró que el esfuerzo realizado en esas convocatorias van a «ser inútiles» si las mujeres «non estamos unidas fronte o machismo», de ahí que insistiese en que la conducta de Pontón es «decepcionante e moi triste».