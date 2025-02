Medios internacionales se hacen eco de la noticia de la mordedura de una tarántula a un piloto

Medios internacionales se hicieron eco de la noticia

Cabeceras como The Times, Le Figaro, Paris Match, The Independent, India Today, Clarín, Daily Mail, People, Bild o Spiegel se han hecho eco de la noticia de la mordedura de una tarántula sufrida por el piloto de un avión de Iberia antes de recalar en Vigo. Desvelada por La Voz de Galicia el sábado, la información integró también los informativos de cadenas como CNN o Fox para señalar que el imprevisto ataque y las dos desinsectaciones que se realizaron en la aeronave saltaron a la actualidad al trascender el retraso de tres horas que llegaron a sufrir los viajeros del vuelo Madrid-Vigo en la noche del pasado viernes.

«El avión de pasajeros iba a máxima velocidad y estaba a segundos de despegar cuando el piloto soltó un grito. Una araña grande y peluda acababa de picarle en la mano», recoge el periódico británico The Times. «El incidente se produjo el pasado viernes cuando el Airbus A-320 de la compañía aérea Iberia con destino a Düsseldorf se disponía a despegar del aeropuerto madrileño. “Gritó al sentir el dolor”, afirmó una fuente citada por el diario La Voz de Galicia», continúa dicha cabecera.

The New York Post describe al insecto atacante como una «tarántula polizón». A dicho medio estadounidense cita la cabecera India Today, que alude a la supuesta alergia del piloto a las arañas, que acabó no siendo cierta, pese a haberse extendido dicha versión entre el pasaje del avión que concluyó esa jornada en Peinador.

The Independent replica también la información poniendo el acento en que la aeronave había aterrizado unos días antes en Casablanca, y Clarín alude al tratamiento de urgencia que recibió el piloto.

The Times. La cabecera inglesa recoge el suceso generado por una «araña grande y peluda».

The Independent. El periódico británico destaca que el avión había recalado antes en Marruecos.

Le Figaro. Cita a La Voz para titular con un «Susto en el cielo» la noticia del incidente aéreo.

India Today. Echa mano de una ilustración creada por IA para recrear la escena de la mordedura.