Pontón celebra el aniversario del mejor resultado del BNG ante «un ano de desgoberno» de la Xunta

Hace hoy un año que el BNG logró el mejor resultado de su historia en unas elecciones gallegas. Más de 470.000 votos que se tradujeron en 25 diputados, pero no en la oportunidad de alcanzar la Xunta. Para ese objetivo eleva Ana Pontón a la organización que lidera como «alternativa real ao PP para poñer en marcha a mellor Galiza». Acompañada por su grupo parlamentario, con quien posó en la escalinata de acceso al Pazo do Hórreo, la portavoz nacional distinguió su «proxecto de futuro» para la comunidad como «muro de contención contra o desgoberno e a deslealdade do Partido Popular con Galiza», rechazó.

La líder nacionalista definió el primer año de legislatura de Alfonso Rueda como «un ano de desgoberno» marcado por la «propaganda» y la «frivolidade» de los populares. Señaló que su Gobierno trabajó «para as multinacionais e as empresas amigas», criticando que el presidente de la Xunta trate de «vender unha Galicia idílica» cuando la realidad, según dijo, mostró «listas de espera interminables, a dependencia esquecida e unha mocidade sen oportunidades». Lamentó que el PP «seguise cunha folla de ruta de recortes e privatizacións», con un Ejecutivo «sen proxecto de país» que antepuso «os seus intereses partidistas aos da cidadanía galega».

Acusó al Gobierno gallego de ser «extremista, antidemocrático e antigalego» por «propagar trolas, ocultar información e impedir que o Parlamento investigue os seus chanchullos na contratación pública», en alusión a la comisión de investigación impulsada por el Bloque y que ya ha sido cerrada con el único voto a favor del PP. También reprochó que la Xunta convirtiera la CRTVG «no seu aparato de propaganda» y que su intención fuera «converter o galego nunha lingua residual».

La líder del Bloque advirtió, como hizo ya el domingo desde un acto en A Baña, que «non hai nada que celebrar» tras un año en el que, según dijo, el Ejecutivo «boicoteou a quita da débeda conseguida polo BNG», bloqueó el desarrollo de sectores estratégicos como el energético y «puxo unha alfombra vermella ás eléctricas e a Altri». Añadió que la Xunta «segue drenando miles de millóns ao negocio privado na sanidade, na dependencia e na educación».

Frente a esto, Pontón presentó al BNG como «a alternativa real ao PP» con un proyecto basado en «máis servizos públicos, máis dereitos e máis igualdade». Defendió medidas como un plan de choque para la sanidad pública, un sistema similar al Sergas para atender a la dependencia y un plan de movilización de vivienda vacía para facilitar el acceso a la juventud. Otra de las reivindicaciones pasa por la propuesta de los nacionalistas de contar con un sistema de cupo propio en el nuevo sistema de financiación autonómica. «Ter a chave dos nosos cartos», subrayó.