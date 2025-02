El PPdeG se conjura para nuevas mayorías absolutas de Rueda y a un Feijoo presidente de España

Sandra Alonso

Era una celebración, así que en la entrada del Multiusos Fontes do Sar, abarrotada, sonaban canciones de sesión vermú. Decenas de banderas gallegas, un par de españolas pequeñas y una enorme LGTBI recibieron a Alfonso Rueda en el aniversario de su primera victoria electoral con mayoría absoluta, acompañado por Alberto Núñez Feijoo, su predecesor. Pero la figura central esta mañana en Santiago era Rueda, cuyo partido, según le reconoció Feijoo, es un espejo para el resto de la organización que preside. «Unha verdadeira máquina política», elogió el dirigente popular, algo que quedó demostrado el año pasado con una quinta mayoría absoluta consecutiva y con el presidente «máis votado de todas as autonomías de España».

«Alberto, eu aspiro a facelo mellor ca ti», bromeó el jefe del Ejecutivo gallego. El líder de los populares gallegos comenzó recordando la campaña y acusando a la oposición de activar mecanismos para subestimar el potencial de su candidatura. «Logo pasou o que pasou», parafraseó uno de los lemas de la política gallega de los ochenta. «Gañamos as eleccións para gobernar ao noso xeito, ninguén nos ten que dar leccións», defendió frente a quienes «o saben todo» y «sempre están enfadados porque a xente non lles vota». Criticó al PSdeG por presentarse sin programa a aquellas elecciones y al BNG por hacerlo ocultando el suyo, frente a un PPdeG que hizo lo contrario. «Dúas de cada tres medidas no programa electoral xa están feitas» o en marcha, presumió entre aplausos.

Habló de las 2.000 viviendas públicas ya en construcción, uno de los ejes de su gobierno para este mandato, los beneficios fiscales, los tratamientos de fertilidad, la disponibilidad de suelo gratuito para las empresas, el rescate de las autovías o las políticas de dependencia. «Todo no primeiro ano» para demostrar que cumple lo prometido y que «Galicia funciona», eslogan de su campaña. Por cierto, en el acto de hoy se estrena el nuevo lema: «Galicia goberna».

Es un mensaje que sirve para compararse al Gobierno central, a quien, igual que al nacionalismo, reprocha erigir «obstáculos» y «muros». Al presidente Pedro Sánchez le enumeró sus compromisos sin cumplir, como el traspaso de la AP-9 o la demora en la transferencia de la gestión del litoral. También en financiación autonómica, para la que advirtió que «Galicia non vai pedir nada máis do que lle corresponda», pero que en su Ejecutivo serán «serios» para exigir lo que le pertenece «dentro dunha España solidaria».

Continuó con los mensajes hacia la oposición, reclamando respeto para los técnicos de la Xunta en el contexto de las críticas hacia la tramitación de la factoría de Altri en Palas de Rei, y se refirió a Castelao, «que é de todos», frente a los intentos de apropiación que los populares achacan al BNG. Mostró su orgullo por el legado de Xerardo Fernández Albor, primer presidente elegido en las urnas, y, «por moito que vaian a por el», por la «memoria inmensa» de Manuel Fraga, cuya figura fue puesta en duda en los últimos tiempos desde los escaños de Bloque y PSdeG.

Incluso se refirió a una oposición que no existe en Galicia, la de Vox, para evidenciar sus diferencias en políticas migratorias. «Aquí cabemos todos, as divisións valen de moi pouco», destacó.

La primera mayoría «de otras muchas»

El discurso de Feijoo, que fue interrumpido un par de veces al grito de «Feijoo, eres un fenómeno» de uno de sus militantes más fieles, reivindicó el músculo del partido en Galicia y cómo la sucesión a Rueda fue acertada al dar con «la persona adecuada, en el lugar adecuado y en el momento adecuado». «Esta mayoría será la primera de otras muchas», arengó el expresidente de la Xunta, que también tuvo palabras de reconocimiento para Manuel Fraga.

Enfrente, continuó, los populares tendrán a un partido «aliado de ERC y Bildu» al que los gallegos «dicen que no», porque «las mentalidades cortas nada tienen que ver con este pueblo europeo y americano que es Galicia». Pasó entonces a centrarse en la que espera sea su acción de gobierno tras las próximas elecciones generales. «En España se pagarán menos impuestos, porque hay margen para gastar mejor», avanzó el presidente popular, que habló de política fiscal y exterior y lamentó la inestabilidad y las sombras de corrupción que acechan al Gobierno. «Vendrán nuevos tiempos de libertad en toda España», prometió Feijoo.

Hacia las municipales

La encargada de abrir el acto fue la directora de campaña y secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, que se conjuró ya para las elecciones municipales de 2027, cuando el PP tendrá «máis alcaldes e alcaldesas que nunca». También para que Feijoo se convierta en el presidente «que España necesita».

A ello se comprometió el presidente provincial de A Coruña, Diego Calvo, el primero de los cuatro en pasar por el escenario, donde hubo un saludable pique entre la dirigente lucense, Elena Candia, y el ourensano Luis Menor por medir quién recaba más apoyos. «Non me cabe dúbida de que seremos a primeira provincia de España en apoiar ao noso veciño», pronosticó sobre Feijoo el presidente de la Diputación de Ourense. Candia, además, provocó el aplauso del público al referirse al proyecto de Altri, por el que la oposición «pelexaba» antes de las elecciones y que ahora rechaza. Cerró el pontevedrés Luis López, «orgulloso» de un Alfonso Rueda capaz de «dicirlle ao Goberno o que outros calan».