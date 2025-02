El BNG pedirá archivar el expediente favorable de Augas de Galicia sobre Altri

XOÁN REY | EFE

El BNG redobla su ofensiva contra la construcción de la fábrica de Altri en Palas de Rei. Tras reunirse este sábado en el Parlamento con colectivos de afectados por el proyecto, del entorno del Bloque, la portavoz nacional, Ana Pontón, anunció que su formación pedirá el archivo del expediente favorable de Augas de Galicia sobre la factoría de la multinacional portuguesa, tras conocer por la asociación Adega que el plazo de autorización «está caducado». «Non imos permitir que nos colen como industrialización o que é destrución, contaminación e máis eucaliptización», afirmó la líder nacionalista.

Pontón acusó al PP de querer imponer un modelo industrial «do franquismo», término que acuñó en la última sesión de control al presidente de la Xunta, y que considera similar al de Ence en la ría de Pontevedra. «Mentres outros gobernos logran proxectos de vangarda, tecnolóxicos e de futuro, Rueda só lle ofrece a Galiza unha macrocelulosa contaminante que ninguén quere», denunció, avisando además sobre la pérdida de «8.000 empregos directos no agro e na pesca» a cambio de esta industria.

El BNG cuestionó el papel de Augas de Galicia en el proceso y calificó de «despropósito» que el organismo dependiente de la Xunta haya dado el visto bueno al proyecto.

Además, Pontón reprochó al Gobierno gallego que firmara un acuerdo con Altri en 2021 a través de la Sociedade Impulsa sin transparencia. «Na súa alianza con Altri, o PP está disposto a pasar por riba do Parlamento, da lei e da xente para que a macrocelulosa acabe implantándose no país», advirtió, exigiendo que se haga público el contenido de ese documento.

La líder del BNG contrapuso la lucha de los colectivos que se oponen a la factoría de la multinacional lusa con lo que considera una actitud de «propaganda e autobombo» del PP. «A inmensa maioría dos galegos non teñen nada que celebrar un ano despois das eleccións», señaló, aludiendo a las listas de espera en sanidad, la falta de pediatras, los retrasos en la dependencia y los problemas de los jóvenes para acceder a empleo y vivienda. Los populares gallegos celebraban a esa hora, en el Multiusos Fontes do Sar, el primer aniversario de las elecciones gallegas en las que ganaron por mayoría absoluta.

Pontón concluyó su intervención insistiendo en que la sociedad gallega no permitirá la implantación del proyecto. «No BNG estamos convencidas de que o pobo galego vai ser capaz de parar esta bomba ambiental que o PP quere colocar no corazón de Galiza», aseguró, antes de vaticinar que «Altri vai ser a tumba do goberno do PP».

Fuentes del Gobierno gallego quisieron matizar este sábado algunos argumentos del Bloque sobre la tramitación de la planta. «O BNG volve equivocarse na súa estratexia contra o proxecto de Altri e tenta unha vez máis xerar confusión entre a opinión pública, xa que nin o expediente de concesión ten que reiniciarse nin afecta ao informe sectorial emitido por Augas de Galicia no marco do procedemento de consulta pública e solicitude de informes realizado pola Xunta», alegan.