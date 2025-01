Los consejos de la policía para no ser víctima de una estafa: no dar datos personales o sospechar de cualquier solicitud urgente de dinero

Un equipo de la Guardia Civil en Milladoiro se encarga de combatir las estafas informáticas. Imagen de archivo Sandra Alonso

Las denuncias por delitos de sextorsión y la estafa del hijo en apuros no han dejado de crecer en Galicia en los últimos años. Por eso, tras detectar «considerables» casos, la Policía Nacional a través de la Jefatura Superior de Policía de Galicia ha recordado los modus operandi de los estafadores y compartido varios consejos para evitar ser víctima.

Uno de los métodos utilizados por los delincuentes en la sextorsión es simular un encuentro en el mundo virtual. Tras establecer un contacto de carácter amistoso con potenciales víctimas, pasan a un encuentro más íntimo a través de internet, con intercambio de vídeos entre las dos partes. Una vez que tienen en su poder material sensible, exigen un pago a la víctima para no difundirlo entre sus contactos.

También se hacen pasar por organizaciones criminales dedicadas a la prostitución y al proxenetismo. Los clientes de esta actividad contactan para contratar un servicio de índole sexual y, tras este primer contacto, comienzan a recibir constantes comunicaciones de supuestas mafias criminales que realizan amenazas de todo tipo para que les paguen por servicios que no se prestaron o por hacer perder el tiempo a sus empleados.

Las amenazas son de todo tipo, desde causarles lesiones o la muerte a las víctimas y a sus familias, a la divulgación entre sus contactos de que ellos han utilizado servicios de índole sexual o de su orientación sexual.

Estos días se juzga en Ferrol un caso de grooming, un delito que consiste en un acoso, de naturaleza sexual, a menores de edad a través de las redes sociales. Hay dos acusadas por la difusión de una foto en la que aparecían dos chicas y un chico menores, juntos en la cama y en actitud sexual, que comenzó a circular por chats y redes sociales de la comarca.

Ni datos personales ni redes sociales abiertas

Los agentes aconsejan no proporcionar nunca datos personales (dirección, zona donde se vive, familiares cercanos…). «Esta información será empleada posteriormente por la organización criminal para dar veracidad a amenazas o para difundir los vídeos obtenidos», afirman.

Otra recomendación es tener los perfiles de redes sociales cerrados o de acceso restringido únicamente a los contactos que conocemos (Instagram, Facebook, TikTok) y «no aceptar amistades de personas que no conocemos». Conservar la calma, no alarmarse, pensar antes de actuar, no realizar ningún pago solicitado y no ceder a chantajes ni amenazas.

En caso de ser víctima de este tipo de delito, aconsejan ponerse en contacto inmediatamente con la Policía Nacional para denunciar los hechos y minimizar sus efectos.

Desarticulado un grupo criminal con base en Santiago especializado en la estafa del hijo en apuros Xurxo Melchor / Carlos Cortés

En el caso de la estafa del hijo en apuros, los delincuentes establecen contacto con la víctima, normalmente mediante la aplicación de mensajería WhatsApp, haciéndose pasar por el hijo o hija de las futuras víctimas. En ese mensaje, desde un número que nada tiene que ver con el del familiar, pero haciéndose pasar por él, se le dice a la víctima que ha perdido el móvil o que no tiene batería, y se solicita que se haga algún movimiento económico (bízum, transferencia inmediata, ingreso en Western Unión, ingreso en cajero de criptomonedas) de forma inmediata, ya que tiene algún problema urgente al que hacer frente.

Ha habido numerosos casos por toda Galicia. En el mes de octubre, los agentes desarticulaban un grupo criminal formado por doce personas con base en Santiago que estaba especializado en esta estafa. Las detenciones se produjeron en Santiago, O Milladoiro, Teixeiro, Lugo, Monforte de Lemos y Ourense. Buscaban a sus víctimas lejos de la comunidad, en provincias como Alicante y Logroño.

En A Coruña, la policía detuvo en julio a cinco «reclutadores» de mulas informáticas integrados en una organización de diez personas especializada en la estafa del hijo en apuros. Habrían conseguido estafar más de 60.000 euros

Dudar de cualquier contacto desconocido

Las recomendaciones de la Policía Nacional en este caso son, en primer lugar, poner en duda cualquier mensaje, llamada de teléfono o WhatsApp que se reciba desde un número distinto del que se dispone del familiar que teóricamente hace la llamada, y verificar con la otra parte que, efectivamente, se trata de la persona con la que estamos hablando (haciendo una llamada de voz).

Una mujer de Outes perdió algo más de 24.000 euros por esta estafa. Denunció a los agentes haber recibido en su teléfono un mensaje supuestamente de su hija, indicándole que su móvil se había caído al agua y se había estropeado.

La Policía Nacional aconseja sospechar de cualquier solicitud urgente de dinero. «En nuestro día a día es muy raro necesitar cantidades elevadas de dinero de manera urgente», explican los agentes. Otro consejo es disponer de una palabra o frase de seguridad con nuestro entorno más cercano, o hacerle una pregunta que el familiar sabría responder en cualquier situación, pero que cualquier otra persona desconocería.