Galicia se asienta como la comunidad con mayor tasa de niños de 0 a 3 años escolarizados

Imagen de archivo de una escuela infantil de A Coruña CESAR QUIAN

Por segundo año consecutivo, Galicia es la comunidad con la mayor tasa de escolarización de niños de 0 a 3 años, según una estadística del curso pasado del Ministerio de Educación. Seis de cada diez críos están matriculados en alguna de las escuelas infantiles de la comunidad, que ya se sitúa entre las regiones europeas con mejores cifras. Así lo anunció este lunes el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, tras analizar en el Consello de la Xunta un informe de la Consellería de Política Social e Igualdade en el que se «constata que este liderado evidencia o impacto positivo do programa da gratuidade nas escolas infantís».

Esta comenzó a funcionar parcialmente en el curso 2019-2020 (entonces las familias no pagaban por los segundos hijos y sucesivos), cuando la tasa de escolarización en esta franja de edad era de trece puntos menos, según explicó Rueda. La misma distancia que separa ahora a Galicia (60,5 %) de la media nacional (47,8 %). Junto al País Vasco y a La Rioja, son las tres comunidades con los mejores números, frente a Asturias, que no alcanza el 30 %. También «cumpre sobradamente», dijo el presidente, el objetivo marcado por la Unión Europea de alcanzar un 45 % de matrículas para el año 2030.

Rueda quiso destacar la posición de Galicia frente a la de los países «cos maiores índices de benestar do mundo». Según el último informe de la OCDE, Panorama de la educación, Noruega era líder en escolarización de niños en la etapa de 0 a 3 años en el año 2022, alcanzando un 58,9 %, que ahora mismo estaría debajo de la tasa que tiene Galicia.

Este curso se ofertaron más de 32.000 plazas con la atención educativa gratuita en todas las escuelas infantiles de la comunidad: las públicas, las de iniciativas sociales y las privadas, aunque hay que pagar por algunos servicios. «Iso permite que as familias escollan a escola que prefiran e aforren unha media de 3.000 euros cada curso», afirmó Alfonso Rueda. La Xunta calcula que este curso ha destinado 65 millones de euros al programa de gratuidad, «o que permite por terceiro ano consecutivo que as familias galegas non paguen nada pola atención educativa dos seus fillos». Una inversión que Rueda denunció que la Xunta asume el en solitario «porque a día de hoxe o Goberno central segue sen colaborar coa gratuidade».