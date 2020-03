El segundo hijo saldrá gratis en las guarderías hasta un tope de 260 euros

0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago / la Voz 12/03/2020 05:00 h

Galicia implanta a partir del próximo 1 de abril la gratuidad para los segundos hijos y sucesivos en las escuelas infantiles. Será en las guarderías de la Xunta, incluidas las del Consorcio, en todas las concertadas y en las privadas que quieran acogerse. A partir del curso 2020-21 se sumarán las municipales, siempre que estén al día en el pago al Consorcio Galego de Servizos.

A menos de veinte días de que entre en vigor esta medida faltaba conocer qué ocurrirá con los centros privados, cómo podrán adherirse y en qué condiciones. Hoy jueves el Consello de la Xunta aprobará precisamente la orden de ayudas de concurrencia no competitiva para estas escuelas, es decir, que podrán sumarse todas las que quieran siempre que cumplan los requisitos. En un principio se destinan 6,5 millones de euros para el 2020, ampliables si es necesario. En cuanto a los beneficiarios, el Gobierno gallego ha hecho un cálculo, serán unas 199 guarderías y 5.150 las familias que contarán con esa gratuidad en centros privados.

Desde un primer momento la Consellería de Política Social ha insistido en dos aspectos: primero, los padres no pagarán nada; y segundo, no tendrán que hacer ningún trámite. Es decir, es la escuela la que directamente tramitará la ayuda con la Xunta. ¿Qué se financiará? El cien por cien de lo que los centros privados cobran por atención educativa a los padres hasta un máximo de 260 euros mensuales. Es decir, si la cuota es de 190 euros al mes se pagarán 190, y si es de 210 se abonarán 210. Si la escuela infantil cobra 300 euros a los padres, esta puede optar por no adherirse a esta orden o por bajar el precio, pero los padres no tendrán que abonar nada por sus segundos hijos y sucesivos.

A principios de curso hay guarderías que fijan un coste de matrícula, por lo que para que la gratuidad sea total la Xunta también abonará esta cuota el próximo curso 2020-2021, hasta un máximo de doscientos euros. Lo que no se subvencionará, tampoco en las públicas, es el servicio de comedor.

Las guarderías privadas tienen un mes para pedir esta ayuda, a partir del día siguiente de la publicación de la orden en el Diario Oficial de Galicia. Como los padres beneficiados dejarán de pagar ya en abril, para evitar problemas de liquidez a los centros, la Consellería de Política Social concederá un anticipo del 90 % de la ayuda de todo este año a las escuelas privadas, lo hará a finales de abril o principios de mayo.

Una de las dudas de las familias era si los hijos tienen que estar en edad escolar para que el segundo y sucesivos tengan la gratuidad. No es así. Todas las familias la tendrán, sea cual sea la edad del mayor.

Contabilizando también a los niños que acuden a escuelas de la Xunta, la Consellería de Política Social calcula que los segundos hijos y sucesivos que se van a beneficiar a partir del 1 de abril son 12.500, y la inversión necesaria para ello será de 14 millones de euros a lo largo de este año.