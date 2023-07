La gratuidad de las guarderías sitúa a Galicia a la cabeza en escolarización de 0 a 2 años

El regreso a las guarderías se realizó de forma escalonada. En la imagen, Canguros de A Pobra do Caramiñal MARCOS CREO

«Se notó una barbaridad, la subida fue tremenda, hasta el punto de que antes siempre solíamos tener plazas y ahora hay lista de espera», explica Natalia Rey, responsable de la escuela infantil Popote, un centro bilingüe ubicado en Cacheiras, en el concello de Teo. Y es que la ampliación de la gratuidad de las guarderías a todo el alumnado —hasta este curso era gratis para segundos hermanos y sucesivos— ha elevado la tasa neta de escolarización en la comunidad gallega más de seis puntos en un solo año, situando a Galicia a la cabeza de España en este indicador.

El 56 % de los menores de entre 0 y 2 años acuden a una guardería actualmente, una cifra que en el primer curso tras la llegada del covid se situaba en el 42,6 %. Se recuperó al año siguiente (49,9 %), pero la gratuidad de este servicio ha elevado más el porcentaje en el 2022-23, según los datos publicados por el Ministerio de Educación. La media estatal está en un 45,6 % y solo hay otras tres comunidades que superan el 50 %: País Vasco (55,3), Madrid (54,4) y Andalucía (53,3). Hasta este curso, Galicia estaba siempre entre las autonomías con mayor tasa de escolarización infantil, pero no a la cabeza. En concreto, País Vasco, Madrid y Andalucía siempre tuvieron cifras más altas. Por debajo del 30 % se sitúan únicamente Asturias, Canarias y Murcia.

El primer año de esta etapa (0 a 1) es el que presenta la escolarización más baja. Pero es donde se notó más la subida. Lo explican desde Cativos, la red de centros con doce escuelas repartidas por toda Galicia. «Notouse sobre todo no primeiro ano, o de bebés, no que tardabamos en encher. No mes de xaneiro comezaban a cubrirse as vacantes [las escuelas infantiles nunca cierran matrícula si hay plazas], e agora xa se enchen desde o principio de curso», precisan. El aumento de la matrícula de 0 a 3 años se nota sobre todo en las privadas. Aunque los de este curso son datos provisionales, según las cifras del Ministerio los centros públicos registraron un incremento muy ligero —de 13.818 a 13.857 niños—, mientras que en los privados la subida es significativamente mayor, pasando de 9.628 a casi doce mil.

En abril del 2020 entró en vigor la gratuidad para los segundos hijos y sucesivos en todas las escuelas infantiles. Se hizo para todos los centros, públicos y privados, pero al llegar la pandemia, en lugar de subir la matrícula, el curso 2020-2021 registró una caída evidente, ya que muchas familias buscaron otros mecanismos de conciliación. En el 2021-22 sí se notó el efecto de esta gratuidad, que ese año solo beneficiaba a las familias con más de un hijo, pero realmente el mayor aumento en las tasas de escolarización fue el de este curso, con la gratuidad generalizada a todos los menores. Las guarderías así lo refrendan. «El primer año no se notó tanto porque había padres reacios a llevar a sus hijos a las escuelas por el covid, al siguiente ya se notó y este, al ampliarse a todos la gratuidad, empezó a notarse mucho en la matrícula», apunta Natalia Rey. Parece que esta tendencia se mantendrá el próximo curso, como explican desde Cativos: «Aínda non está todo pechado porque os pais inscriben aos nenos en varias escolas, pero xa hai moito neno matriculado».

El que las aulas de los más pequeños sean las que más suben en inscritos no quiere decir que no haya un incremento generalizado. Si en el curso 2019-20 acudían a la guardería casi el 71 % de los niños de dos años, en la actualidad la cifra supera el 80 %. Sí es cierto que en este tramo de edad Galicia no está a la cabeza de España, ya que Madrid, País Vasco y Andalucía la superan. Las familias no pagan la atención educativa, solo servicios complementarios como comedor, transporte u otros. La Xunta aportó 41 millones para financiar esta gratuidad este curso, una medida que, según el Gobierno de Rueda, supone un ahorro de entre 1.500 y 2.000 euros por niño y llega a 30.000 familias de la comunidad.