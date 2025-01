La propuesta de voluntariedad solo para facultativos de primaria enfurece a médicos y personal de enfermería

Huelga médica de abril del 2023 tras la que se firmó el acuerdo de las 35 horas semanales, en la foto el Álvaro Cunqueiro de Vigo M.MORALEJO

El acuerdo firmado en abril del 2023 para que los trabajadores del Sergas consigan la jornada de 35 horas semanales ha provocado un conflicto en su último tramo de implantación. En el 2025 se completa la reducción horaria, por lo que el personal de atención primaria con turno fijo de lunes a viernes cumple ya con las 35 horas. Pero muchos centros de salud abren el sábado por la mañana y ahora la Consellería de Sanidade se encuentra con el dilema de cómo cubrir ese tramo. Este martes se propuso fijar un modelo de voluntariedad pero solo para los médicos de atención primaria (tanto especialistas de familia como pediatras) y el rechazo de sindicatos y otros colectivos afectados ha sido rotundo.

Las organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial —CIG, CSIF, CC.OO. y UGT — han dicho no a la propuesta y ya antes del encuentro convocaron una protesta el próximo viernes en Santiago. El motivo es que hay más profesionales afectados además de los médicos de primaria. Está el personal de enfermería de los centros de salud, pero también en el hospital hay trabajadores que deben cubrir estos sábados por la mañana y excederían por lo tanto las 35 horas a la semana. Piden que se extienda por lo tanto la propuesta a todos los afectados. En el caso del personal administrativo, por ejemplo, puede recurrirse a contratar sustitutos, ya que hay personal suficiente.

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) acaba de sumarse a la concentración del viernes. Recuerdan que en la misma situación que los facultativos de centros de salud están otros de hospital y de organismos adscritos como 061 y la Axencia de Doazón.

Simega propone que se recurra a las listas de contratación para cubrir estos sábados y en caso de no haber sustitutos, cosa que ocurre con los médicos, que se establezca una lista anual de voluntarios con criterios equitativos para que el funcionamiento sea el correcto. Solo en caso de que este listado no sea suficiente se recurriría a la cobertura obligatoria. Además, en este caso el sindicato médico exige concretar las tareas a realizar en este horario, ya que hasta ahora no eran jornada ordinaria sino similar a una urgencia.

Otro colectivo molesto es el de enfermería, que debe cubrir esta misma jornada de mañana en los centros de salud pero sin una propuesta uniforme. El sindicato Satse, que engloba a estos profesionales, dio la voz de alarma en noviembre, cuando en las instrucciones del 2025 seguían apareciendo «turnos en sábado». Reclaman que las horas que sobrepasan la jornada ordinaria sean cubiertas con la lista de contrataciones. Solo en el caso de que no haya, como pasa también ahora en enfermería, debe optarse por personal de refuerzo voluntario y en último caso por la obligatoriedad. «No hay que olvidar —señalan — que la primera regla de la reducción paulatina de la jornada acordada en el año 2023 determinaba que esta reducción para el personal será aplicada en el turno de sábado».

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se refirió este miércoles a las protestas en un acto en el Hospital de Conxo en Santiago y apuntó, sobre la posibilidad de ampliar la propuesta a otros colectivos, que, «haberá que velo e discutilo». Caamaño se sorprendió de que se convoque una concentración este viernes y concluyó señalando que, «eses temas se deben discutir na mesa sectorial».

La reducción de la jornada que comenzó en el 2023 supone pasar de las 37,5 horas semanales a las 35. Se ha hecho de forma progresiva durante tres años. Este 2025 se completa el acuerdo con una disminución de 42 horas al año o, lo que es lo mismo, seis días menos. Toda la jornada que se trabaje a mayores, como ocurre con los sábados por la mañana, debe retribuirse aparte. En el caso de la propuesta del Sergas para los médicos de primaria son 196 euros por siete horas.