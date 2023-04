Los 43.000 trabajadores del Sergas tendrán una jornada laboral de 35 horas semanales a partir del 2025

El Hospital Clínico de Santiago, en una foto de esta semana PACO RODRÍGUEZ

El Sergas y todas las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial (CIG, CC.OO., CSIF, Satse y UGT) han firmado un acuerdo por unanimidad que en palabras del conselleiro, Julio García Comesaña, supone «o máis importante dos últimos anos xunto coa carreira profesional». Una de las diferencias con el ratificado con el sindicato CESM el pasado miércoles para poner fin a la huelga de médicos es que este se extenderá a todos los trabajadores fijos y eventuales de la sanidad pública, más de 43.000. La medida más destacada es la reducción en la práctica de la jornada semanal a 35 horas, una medida que estará implantada al cien por cien a partir del año 2025.

35 horas semanales, de forma progresiva

Tras once horas de reunión, los representantes de los trabajadores y los responsables de la Consellería acordaron aplicar una reducción paulatina de 112 horas anuales en la jornada actual, lo que en la práctica supone que en el 2025 se conseguirá la jornada semanal de 35 horas (ahora mismo es de 37,5 horas). En el 2023 se reducirán 21 horas, en el 2024 serán 49 horas a mayores y en el 2025 un total de 42. En aquellos trabajadores que tengan turno de mañana o tarde esta reducción se aplicará en los sábados. En el resto del personal, como el de los puntos de atención continuada, personal de servicios generales, médicos de urgencias o residentes en formación, se aplicará de forma proporcional.

Guardias, nocturnidad y festividad, un 7,9 % más

El complemento de nocturnidad que cobra el personal que trabaja en esa franja horaria subirá un 7,9 %, al igual que las guardias médicas en días laborables (en este caso tal al igual que pactó la CESM). En el caso de las guardias en festivos o domingos suben un 15,61 %, hasta los 30 euros hora en el caso de los facultativos. El complemento de festividad vinculado a la atención continuada, que incluye a personal sanitario y no sanitario, subirá también un 15,6 %. El importe completo se abonará a partir del 1 de enero del 2024.

Los viernes por la noche se cobrarán como un festivo

Para promover la disminución de ausencias y la realización de jornadas complementarias en días de más dificultad, el viernes por la noche pasará a convertirse en noche pre festiva, por lo que se abonará como si fuese un festivo. También se recoge en el acuerdo el incremento de la guardia médica a 37 euros la hora cuando el profesional deba hacer cinco o más al mes. Estas dos medidas se pagarán de forma completa a partir del 1 de enero del 2024.

Guardias localizadas

El Sergas hará un estudio de las libranzas del personal que hace guardias localizadas y de los residentes para elaborar una normativa homogénea y garantizar que descansan los días que les corresponden o en su caso alternativos.

Un plus nuevo para turnos de tarde y deslizantes en primaria

La Xunta implantará el plus de turnicidad también en atención primaria para aquellos profesionales que estén de tarde o en turnos deslizantes. Además, el complemento tendrá un incremento del 7,9 % para todos a partir del 2024. También se abonarán los días 24 y 31 de diciembre como si fuesen festivos, ya que actualmente no todas las categorías lo cobran así.

Valoraciones

Los sindicatos que han firmado el acuerdo, todos los presentes en la mesa sectorial, aunque CSIF no acudió a la presentación del mismo, han insistido -para desmarcarse del que suscribieron CESM y Sergas- en que estas mejoras redundan en los 43.000 trabajadores de la sanidad pública y no solo en los médicos, y se centran en mejorar la calidad asistencial y no solo en incrementos retributivos. Se trata de un argumento reiterado en la intervención, «no entendemos cómo beneficia un acuerdo puramente retributivo a la calidad asistencial», indicaba Javier Martínez, de UGT, en referencia al firmado por los médicos. «O obxectivo fundamental é mellorar a calidade de vida. A nosa intención era que o acordo non se centrase en pagar máis por facer máis traballo, porque a xente o que quere é unha mellor calidade de vida», explicaba Manuel González Moreira, de CIG-Saúde. También la representante del sindicato de enfermería Satse, Malules Carbajo, recordaba que «las condiciones económicas son indispensables, pero las laborales lo son mucho más». Javier González, de CC.OO., resumía: «el valor de este acuerdo es que las medidas engloban a todos los trabajadores».

Un acuerdo en tres años que empieza a aplicarse en julio

Las medidas adoptadas en esta reunión que comenzó a las diez de la mañana del jueves y se firmó a las 23.45 con un pequeño receso se aplicarán a lo largo de los años 2023, 2024 y 2025 de forma progresiva, comenzando ya las primeras el 1 de julio del 2023. Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade, aseguró que «é un dos máis importantes acordos xunto coa carreira profesional dos últimos anos, e sitúa os salarios de gardas na sétima posición das comunidades autónomas, e no caso da atención continuada na terceira de España». Por su parte, la directora xeral de Recursos Humanos, Ana Comesaña, aseguró que se trata de un acuerdo de gran relevancia no solo por el importe económico que lleva aparejado sino porque afecta a todas las categorías profesionales, tanto de atención hospitalaria como de primaria, especialmente en aquellos puestos de trabajo que tienen una dedicación mayor y en aquellos que hacen noches, festivos, domingos y sábados. Comesaña valoró el ánimo de negociación con los sindicatos de la mesa sectorial y apostilló «así se hacen las cosas, hablando, negociando y sin necesidad de llegar a ningún conflicto».

Déficit de profesionales

¿Y cómo afectarán estas medidas y en concreto la reducción de la jornada laboral a categorías en donde no hay profesionales para hacer sustituciones? Los sindicatos aseguran que si bien esto va a obligar a hacer más contrataciones «no va a quedar nada sin cubrir». En aquellos casos en los que no pueda recurrirse a las listas de contratación se recurrirá a la jornada complementaria, «e a medio prazo o sistema será máis atractivo polo que máis persoal quererá vir traballar ao Sergas», apuntaba Manuel Moreira, de la CIG.