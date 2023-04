Estos son los acuerdos que han permitido poner fin a la huelga de médicos

Protesta de los facultativos el pasado martes en el CHUO MIGUEL VILLAR

Nueve días de huelga y una negociación de más de seis horas, hasta casi medianoche de esta madrugada, pusieron fin al paro de facultativos y personal mir convocado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en Galicia. Encima de la mesa varias reivindicaciones, dos de las principales el pago de la hora de guardia y del complemento específico, que actualmente solo cobran los profesionales que trabajan en exclusiva en la sanidad pública.

Los puntos más delicados

Más de seis horas de reunión para llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Eran muchas las reivindicaciones que Administración y sindicato debían tratar, pero dos los puntos más conflictivos fueron el complemento específico y las agendas de los médicos de familia.

Complemento específico

Se trata de un plus que cobran los facultativos que trabajan en exclusiva en el sector público. Son la mayoría, más del 92 % del total. Según los datos del Sergas solo 630 médicos no lo perciben hasta ahora. En el encuentro se acordó que se negociará revisar este complemento entre el 1 de junio y el 1 de julio, y la diferencia entre lo que cobran unos y otros no podrá superar los 180 euros. El plus supone 900 euros brutos mensuales por lo que, tras la negociación los médicos que trabajan en ambos sectores percibirán al menos 720.

La hora de guardia, de menos de 26 euros a 30 en caso de festivo

La revisión del precio de la hora de guardia era otro de los puntos de fricción. Enrique Marra-López, secretario general de CESM-Galicia, explica que ahora mismo no hay diferencia entre el precio de la guardia en un día laborable o en festivo y domingo. Son menos de 26 euros brutos la hora. A partir del 1 de julio esta cifra subirá a 27 euros en día laborable y a 28 desde el 1 de enero del 2024, mientras que domingos y festivos se percibirán 30 euros. Esto quiere decir que una guardia de 24 horas en festivo supondrá 720 euros brutos. Los médicos residentes verán incrementado lo que cobran en la misma proporción que el personal estatutario.

A partir de la quinta guardia, 37 euros la hora

En el caso de aquellos facultativos que hagan cinco o más guardias al mes, a partir de esta quinta jornada el precio de la misma subirá a 37 euros la hora, sea día laborable o festivo, es decir, que cobrarían 888 por una jornada de 24 horas (ahora menos de 624) y 629 por una de 17 (no llega a 442 en la actualidad). Esta subida se aplicará a partir del 1 de enero del 2024. También se mejora la retribución de las guardias localizadas a 14 euros en día laborable y 15 en domingo y festivo.

Los sábados por la mañana empezarán a cobrarse

En la actualidad los facultativos que acuden al hospital o al centro de salud el sábado por la mañana no cobran nada a mayores, porque se entiende que este tramo está incluido en su jornada laboral ordinaria. Con este acuerdo cobrarán siete horas de guardia, es decir, 196 euros brutos a partir de enero del 2024. En el caso de los mayores de 55 años, que no están obligados a hacer guardias pero sí jornadas complementarias por la tarde, percibirán 84 euros por cada hora, con un máximo de 12 al mes de promedio.

Primaria, ¿tope de pacientes?

Las agendas de los médicos de familia fue uno de los puntos que más prolongó la negociación. La Consellería de Sanidade, dentro de su plan de reordenación de recursos humanos, está trabajando con los sindicatos con representación en la mesa sectorial varias mejoras en este aspecto, como establecer un máximo de pacientes en la agenda ordinaria, a partir del cual los facultativos podrán hacer prolongaciones voluntarias por la tarde. CESM quería que se estableciese un tope estricto con 300 minutos de clínica al día, pero se llegó al compromiso de reevaluar la situación actual en tres meses, «y si no se podría introducir este tope en las agendas», dice el secretario general de CESM Galicia. En un futuro podría incluso plantearse que el profesional cobre por paciente, y no por tiempo, en el caso de que se exceda el límite máximo.

El balance de la huelga

A lo largo de los nueve días de paro la movilización ha obligado a aplazar 1.670 operaciones, 32.696 consultas externas y 2.691 pruebas, según los datos que ayer por la tarde hizo públicos Sanidade.