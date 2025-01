El Sergas establece un sistema voluntario para cubrir los sábados por la mañana solo para los médicos de primaria

Centro de salud de Baltar, en Sanxenxo, en una foto de archivo CAPOTILLO

Los trabajadores del Sergas tienen desde este 2025 una jornada laboral de 35 horas semanales. Pero la realidad es que muchas categorías profesionales son deficitarias y la asistencia sanitaria debe prestarse 24 horas al día, por lo que en la práctica el personal supera en ocasiones esas horas. En atención especializada las guardias médicas son jornadas a mayores, por ejemplo, que se retribuyen aparte, pero la aplicación de este nuevo horario está generando más problemas en primaria.

Algunos centros de salud —la mayoría de las veces coincide con aquellos que son también PAC — abren el sábado por la mañana. Necesitan por lo tanto personal que excedería estas 35 horas ya que hay colectivos en donde no hay sustitutos en las listas, por lo que sindicatos y Sergas tratan de buscar una fórmula para cubrir esas horas. Una fórmula que la consellería de Sanidade presentó este martes a los sindicatos y que estos han rechazado porque entienden que genera una inequidad evidente.

La propuesta del Sergas es solo para los médicos de atención primaria, sean pediatras, médicos de familia, facultativos especialistas de atención primaria o aquellos que trabajan en los PAC. Solo se asignarán los sábados obligatoriamente en caso de que no haya voluntarios suficientes y se ofrecerán a todos los que trabajan en esa zona sanitaria, incluso los que tengan prevista su incorporación a lo largo del año, con el fin de reducir las jornadas asignadas de forma obligatoria.

Las gerencias habilitarán un plazo no inferior a diez días para que el personal voluntario se apunte e indique el número de sábados que está disponible. Solo en caso de que no lleguen los candidatos se recurrirá a la obligatoriedad y en todo caso siempre con repartos equitativos. La compensación económica por esta jornada de siete horas será de 196 euros y en el último trimestre del 2025 se negociarán las instrucciones del 2026 con sus posibles modificaciones.

Los sindicatos de la mesa sectorial, CIG-Saúde, CSIF, CC.OO. y UGT, han dicho no a la propuesta. En realidad no la conocían hasta que llegaron al encuentro, y han convocado una concentración de protesta este viernes en Santiago. Manuel Moreira, de CIG-Saúde, entiende que si no hay personal en las listas de contratación ni voluntarios hay que recurrir a la obligatoriedad, «porque todos sabemos que por necesidades asistenciais temos que traballar». Lo que no defiende ni este ni el resto de los sindicatos es que la propuesta se haga solo para los médicos de atención primaria, cuando hay otros colectivos como la enfermería de primaria que está exactamente en la misma situación, al no haber personal suficiente para sustituciones. «Non se pode regular por partes a implantación das 35 horas porque isto xera inequidade». Lo que reclaman los representantes de los trabajadores son unas instrucciones generales que puedan aplicarse a todos los empleados que se encuentren en esta casuística, es decir, que se vean obligados a exceder la jornada de las 35 horas.

Por último, Moreira recuerda que de haber personal en las listas de contratación, ocurre por ejemplo con los administrativos de los centros de salud, esta debe ser la primera opción.