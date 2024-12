El Sergas replantea la obligatoriedad de trabajar los sábados y negocia una jornada transitoria para el primer trimestre del 2025

Centro de salud y PAC de A Parda, en Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE

En el 2025 el Sergas termina la implantación del acuerdo firmado en abril del 2023 que implica reducir la jornada laboral de su personal, más de 43.000 profesionales, a 35 horas semanales. Un acuerdo aplaudido por todos los sindicatos pero que está encontrando un escollo en su recta final. El escollo se centra en los sábados por la mañana, un turno que hasta ahora era obligatorio —para completar las 37,5 horas— pero que a partir de ahora debe ser voluntario.

En la instrucción redactada por Sanidade se recoge que facultativos de atención hospitalaria, médicos de familia y pediatras de primaria mantienen durante la vigencia del acuerdo la obligación de realizar las jornadas programadas de sábados, con una compensación económica, pero con obligación. Lo mismo ocurriría con el personal de enfermería en caso de necesidades asistenciales.

Lo que en principio iba a ser un texto ratificado por los sindicatos de momento no ha encontrado esta unanimidad. Hasta el punto de que la intención de la Xunta es establecer una instrucción transitoria para el primer trimestre del 2025 en el que se busque esa voluntariedad y mientras negociar un texto definitivo en el que esta opcionalidad, «estea regrada e organizada do mesmo xeito en todas as áreas sanitarias», explica Manuel González Moreiras, de CIG-Saúde.

Los representantes de los trabajadores no están en contra de obligar por necesidades asistenciales, pero siempre y cuando estas necesidades sean transparentes e igualitarias. De hecho el estatuto marco del personal sanitario ya recoge cómo y cuándo se dan estas circunstancias.

Los 43.000 trabajadores del Sergas tendrán una jornada laboral de 35 horas semanales a partir del 2025 Elisa Álvarez

Se trata de un cambio que afecta sobre todo a atención primaria, ya que la mayoría del personal tiene turno fijo de lunes a viernes. Los centros de salud que también son PAC suelen estar operativos el sábado por la mañana y esa jornada se cubre con médicos y enfermeros del propio ambulatorio, que ahora deberían hacerlo de forma voluntaria. Explica Moreira que esta opcionalidad no es nueva, ya que así funcionó en el acuerdo de los PAC que se firmó en el 2005. Los profesionales de los puntos de atención continuada no eran suficientes para todas las guardias, así que se fijó un modelo de voluntariedad para los médicos que trabajaban en atención ordinaria.

En el caso de los hospitales, al tener ya un sistema de guardias el fin de semana, la única diferencia será que el sábado por la mañana en lugar de contar como horario ordinario contará como jornada a mayores, con la consecuente retribución económica.

El acuerdo del 2023 recoge una reducción progresiva de la jornada laboral además de un aumento de las retribuciones en guardias y horas complementarias. En concreto fueron 21 horas en el 2023, 49 en el 2024 y 42 en el 2025 o, lo que es lo mismo, seis días menos respecto a este año. La redacción de la instrucción del 2025 es determinante porque se termina la aplicación del acuerdo con lo cual el texto definitivo será ya el que rija la carga horaria del personal del Sergas. La falta de consenso en la redacción de este texto ha provocado que Sergas y sindicatos vuelvan a reunirse para acordar un documento que satisfaga a ambas partes, un encuentro que ha sido fijado para este miércoles.

En los Orzamentos del próximo año se recoge la creación de 523 plazas para compensar estas 42 horas menos. Desde el Sergas aseguran que la Dirección Xeral de Recursos Humanos está elaborando «o correspondente documento ao respecto desta materia que será negociado coas centrais sindicais na correspondente Mesa Sectorial. En todo caso ese documento deseñarase e axustarase á xornada segundo a normativa aplicable e tendo en conta a necesidade de cubrir todas as quendas para garantir a asistencia a todos os pacientes».