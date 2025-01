El BNG propone crear una oficina antifraude y de prevención de la corrupción y limitar los contratos menores

XOÁN REY | EFE

El BNG anunció este jueves una serie de iniciativas para dar continuidad al trabajo realizado en la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones de la Xunta durante los últimos años, que se cerró a finales de año con el único voto a favor del PP y el rechazo de la oposición. El nacionalista Luís Bará explicó que estas propuestas incluyen la limitación del uso de contratos menores, una mayor planificación de la actividad contractual y la creación de una oficina antifraude y de prevención de la corrupción. «Malia os intentos do PP por boicotear e por pechar en falso a comisión, o BNG vai seguir traballando para denunciar as prácticas ilegais e as irregularidades», afirmó el viceportavoz del Bloque en la Cámara gallega.

El diputado destacó las conclusiones recogidas en el voto particular que el BNG presentará al dictamen de la comisión cuando este llegue al pleno del Parlamento, una vez se inice el nuevo período de sesiones a mediados de este mes. Los nacionalistas denunciarán las «numerosas irregularidades e ilegalidades» detectadas en la contratación menor, que el documento aprobado en la comisión niega. Según Bará, entre 2018 y 2024 la Xunta tramitó más de un millón de contratos menores por un importe superior a 4.443 millones de euros, incluyendo 1.450 contratos adjudicados al Grupo Eulen por 6,5 millones de euros. «Agora coñecemos mellor todo o entramado da contratación irregular da Xunta do PP ao longo dos últimos anos», aseguró. Según las conclusiones del dictamen, la contratación a esta empresa gestionada en Galicia por la hermana del expresidente Alberto Núñez Feijoo es prácticamente similar a la etapa del bipartito PSdeG-BNG.

El voto particular también señala irregularidades en las contrataciones realizadas durante la pandemia, que habrían beneficiado a otras empresas con vínculos directos con altos cargos del Partido Popular. Bará mencionó a Universal Support, empresa que recibió 15,3 millones de euros, y cuya contratación estaría relacionada con Ignacio Cárdenas Botas, cuñado de Feijoo. También aludió a Mape Asesores, que actuó como intermediaria en contratos por dos millones de euros. «A contratación desta empresa está directamente relacionada coa entrada como directivo no Grupo Conecta, matriz de Universal Support, do señor Ignacio Cárdenas Botas», afirmó.

También pone el foco sobre el sobrecoste de 470 millones de euros en la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que el dictamen de la comisión de investigación rechaza. «Construíuse un hospital máis caro, máis pequeno e que non resolveu a anomalia que segue existindo na área sanitaria de Vigo», subrayó Bará, que aprovechó para criticar que el nuevo convenio con Povisa otorgará más fondos públicos sin garantizar una mejor cobertura sanitaria.

Entre el resto de propuestas que desglosó para mejorar la transparencia y prevenir la corrupción, el diputado incluyó la obligatoriedad de publicar todos los contratos en el Portal de Transparencia y el cumplimiento estricto del reglamento del Parlamento para garantizar el acceso de los diputados a la documentación. Además, se aboga por la «redución drástica» de los contratos menores y por una regulación clara de los conflictos de interés. «Vimos que se dan en moitos casos entre as persoas que toman as decisións e as empresas coas que teñen vínculos familiares», concluyó Bará.