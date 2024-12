El Gobierno confirma las rebajas en trenes y autobuses durante los próximos seis meses

XOAN A. SOLER

El Gobierno prorroga hasta el 30 de junio del 2025 los descuentos de hasta el 100 % del transporte público terrestre para viajeros habituales, tanto ferroviario como por carretera. Así, los abonos gratuitos para media distancia y para las líneas de autobús estatal se mantienen vigentes durante el primer semestre del 2025, así como las ayudas directas a las comunidades autónomas y entidades locales para promover la reducción de al menos el 50 % del precio de los abonos y billetes multiviaje del transporte público colectivo urbano y metropolitano, a cambio de que financien con cargo a sus presupuestos una rebaja de al menos el 20 % entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2025. Asimismo, la rebaja del 50 % de los abonos en los trenes Avant se mantendrá durante todo el año, igual que la gratuidad de los abonos de cercanías en Asturias y en Cantabria y el transporte público colectivo terrestre de Canarias y Baleares.

El Gobierno destinará 1.608,7 millones de euros a financiar la ampliación de la vigencia de estas medidas durante seis meses y las que tiene previsto poner en marcha a partir del 1 de julio para fomentar el uso del transporte público colectivo en la movilidad cotidiana, «como medio más seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible», según figura en el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros. A partir del 1 de enero se activará un sistema de descuentos de, al menos, el 50 % para promover el uso de la bicicleta compartida.

Los servicios de altas prestaciones entre Murcia y Alicante, y los Avant entre Ourense y A Coruña seguirán siendo gratuitos hasta el 30 de junio del 2025. También en las relaciones punto a punto Madrid-Salamanca. Para utilizar estos servicios se debe adquirir el abono de media distancia. Por su parte, los servicios de cercanías y ancho métrico de Asturias y Cantabria serán gratis durante todo el 2025 para los usuarios recurrentes.

Respecto a los abonos gratuitos para el tren, Renfe mantendrá los billetes multiviaje específicos por cada núcleo de cercanías y para cada origen y destino de los servicios de media distancia convencional. Las condiciones de adquisición y utilización de los abonos gratuitos son similares a las de los títulos actuales. Por tanto, el usuario deberá estar registrado en la web de Renfe con su DNI para poder solicitar los abonos, depositar una fianza de 10 euros, otros 10 para los servicios de proximidad, y 20 para media distancia convencional, que se devolverá al final de cada período, siempre y cuando se cumplan las condiciones, como haber realizado, por ejemplo, al menos 16 viajes en el caso del abono cuatrimestral.

Renfe emitirá un abono cuatrimestral para los viajes entre enero y abril con las mismas condiciones y otro para cubrir los meses de mayo y junio, con una fianza y unas obligaciones de trayectos menores. Los abonos y títulos multiviaje se podrán adquirir en la web de Renfe a partir de la publicación del real decreto en el Boletín Oficial de Estado.

Los descuentos del 50 % para los usuarios recurrentes de los trenes Avant, declarados como obligación de servicio público, seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2025, por lo que se mantiene una rebaja del 50 % a todos los multiviaje Avant (abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan desde el 1 de enero.

El Gobierno prorroga también la gratuidad de los abonos y títulos multiviaje de las líneas de autobús estatales, y entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2025, los usuarios recurrentes de trayectos con origen-destino determinado tendrán derecho a una bonificación del total del billete.

Los abonos de media distancia convencional tendrán descuentos del 40 % y serán gratis para los niños. Para los jóvenes de entre 15 y 26 años, la rebaja sube al 50 %. Los abonos Avant mantendrán una bonificación del 50 % hasta final de año y los servicios de autobús estatales tendrán descuentos de entre el 40 y el 70 % en función de la edad y el tipo de abono que se adquiera.

Seguridad en túneles de la A-6

El Consejo de Ministros también tomó razón ayer de la declaración de emergencia de las obras de reparación en los túneles de la A-6 en el puerto de Pedrafita. Afectan al sistema de ventilación en varios pasadizos de la autovía entre las provincias de Lugo y León. El Gobierno destinará 6.360.942,80 euros para subsanar la «situación de grave peligro existente» en ese tramo.

Desde el 1 de enero se aplicará el 50 % de descuento en los peajes de la AP-9 a los usuarios recurrentes con telepeaje

El Consejo de Ministros también aprobó el aumento de las bonificaciones de los peajes de la autopista AP-9 desde el próximo 1 de enero. También se dio luz verde a la aplicación de bonificaciones en la AP-66, entre Asturias y León. De esa forma, se modifican los reales decretos de concesión de las autopistas para poder mejorar el esquema de bonificaciones que está vigente desde el 2021 en el caso de la autopista que atraviesa Galicia de norte a sur.

En el caso de la AP-9, los vehículos ligeros que hagan más de 20 viajes al mes y paguen con telepeaje verán aumentado el descuento extra por recurrencia del 20 al 50 %, mientras que a los pesados se les incrementará la bonificación desde el 20 % actual al 50 % desde el primer viaje e independientemente del sistema de pago y de los tramos que recorran.

Continúan en vigor el resto de las bonificaciones aprobadas en el 2021 asociadas a un viaje de vuelta dentro de las mismas 24 horas del de ida, con mismo origen y destino pero en sentido contrario. Para llevar a cabo esta medida, el Gobierno autorizó elevar a 81,6 millones de euros el presupuesto previsto para financiar todos los descuentos de la AP-9 a lo largo del año 2025.

141 millones ahorrados

Desde finales de julio del 2021, cuando entró en vigor la primera mejora del esquema de bonificaciones de la autopista AP-9, y hasta el 30 de septiembre del 2024, se bonificaron más de 66 millones de tránsitos de vehículos ligeros y casi 14 millones de vehículos pesados, lo que generó ahorros de unos 141 millones de euros a los usuarios de la autopista AP-9. Adicionalmente, se aportaron más de 60 millones al sistema de compensación de las obras de ampliación de la autopista, evitando así elevar el incremento extraordinario de las tarifas.