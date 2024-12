Pontón insta a Rueda a rectificar sobre Altri: «A cidadanía non llo vai perdoar»

La portavoz nacional del BNG mostró varios productos ecológicos que se elaboran en la zona, como una crema hidratante Xoán A. Soler

Fue esta una sesión de control en el Parlamento gallego, la última antes de terminar el año, donde imperó la tensión entre los grupos parlamentarios. La primera desavenencia, antes de empezar, con el PSdeG molesto con BNG y PP por perder su turno de intervención en favor del diputado del grupo mixto. La pregunta que tendría que formular José Ramón Gómez Besteiro sobre la falta de personal de apoyo en un colegio de Carballo la hizo Lara Méndez, tras finalizar la sesión, al inicio de una iniciativa sobre terrenos portuarias. «O feito de que vostede preguntara provocou algún lío entre os seus compañeiros», bromeó el presidente Alfonso Rueda en su respuesta al diputado del mixto, Armando Ojea.

La otra gran discrepancia se produjo en el careo de la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, con el titular de la Xunta a cuento de Altri. Los nacionalistas salieron espoleados de la multitudinaria manifestación que recorrió el domingo las calles de Santiago contra el proyecto de la multinacional portuguesa, argumento que utilizan ahora como principal arma política contra el Ejecutivo popular. «Mentres outros gobernos logran proxectos de vangarda, vostedes só ofrecen espolio contaminante da man da macrominería e de megacelulosas que ninguén quere», comenzó Pontón, que preguntó si el futuro industrial en la comunidad pasa por «encher Galiza de eucaliptos».

Habló de una respuesta «histórica» por parte de la ciudadanía en la manifestación, aunque en esta ocasión eludió referirse al Nunca Máis, como hizo el Bloque en el pleno de Orzamentos de este martes o ella misma en rueda de prensa el lunes. Acusó a Rueda de cometer «un engano masivo» al Parlamento y también a los gallegos, avisando de que el proyecto presentado en la Cámara autonómica, y aprobado por unanimidad por todos los grupos en el 2022, poco tenía que ver con el que conocieron después de las elecciones de febrero. «Xa non engana a ninguén, agora sabemos que é unha macrocelulosa», continuó.

Sacó de un saco varios productos ecológicos, un recurso que hacía tiempo que no utilizaba desde su escaño, para ilustrar las pequeñas y medianas empresas que, según denunció, estarían en peligro en las comarcas de Arousa y Ulloa si salen adelante los planes para la fábrica. «Pídolle que rectifique e escoite, a cidadanía non lle vai perdoar que poña a Altri por riba das súas vidas», exhortó al presidente.

«Pensei que me ía sacar os pélets como fixo o ano pasado», ironizó Rueda en su turno de respuesta a la líder nacionalista. Cuestionó así su credibilidad y fiabilidad, que comparó con el tamaño de una de las diminutas bolas de plástico que hace justo un año llegaban a las playas gallegas y que el Bloque utilizó para cargar contra la gestión de la Xunta, a un par de meses de las elecciones autonómicas. En una costumbre ya atávica entre Rueda y Pontón, en la que esta suele responderle después que no se ponga nervioso, el presidente gallego le recordó sus años en la oposición, que serán 25 cuando termine la legislatura, para afearle que «se lle nota demasiado que non sabe como funciona unha administración seria».

Pasó así a defender el trabajo de los técnicos de la Xunta, cuyo proceso de evaluación ambiental sobre Altri no ha terminado aún, y para quienes pidió «respecto», instando a la portavoz nacional del BNG a no poner en duda «a súa honorabilidade». También citó al exalcalde nacionalista de Ribadeo o al diputado Daniel Castro, que en su momento habían defendido los planes de la multinacional, para lamentar que la organización que lidera Pontón «tome decisións» sin comprobar antes la documentación. «Era exactamente a mesma», subrayó, entre diputados del PP que decían que sí y los del Bloque negando con la cabeza.

Señaló a Pontón por oponerse a todos los proyectos industriales, tirando de nuevo de hemeroteca para recordar su negativa a Alcoa en A Mariña y posterior defensa en la actualidad. «Queren que as cousas vaian mal, porque se van ben non teñen ningunha posibilidade», añadió Rueda, que calificó al Bloque como un «partido catastrofista». Habló así de un BNG que hace cuarenta años «non quería as industrias polas que agora hai que facer o posible para que se queden», otro que antes de las elecciones decía que la llegada de Altri era «marabillosa» y un tercero que, tras perder los comicios, «busca unha oportunidade para facer ruido».

«Non sei se Altri irá ou non para adiante», continuó el presidente gallego, que volvió a defender que serán los técnicos quienes «teñan a palabra», frente a las acusaciones de Pontón de que la Xunta tiene una decisión política «xa tomada».